به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: دوازدهم فروردین، روز تحقق آرمان‌های بلند حضرت امام خمینی (ره) و لحظه شکفتگی بلوغ فکری و سیاسی ملت مسلمان و انقلابی ایران در سایه سار اسلام ناب محمدی و روز تحقق وعده حق‌تعالی در بذل عزت و بزرگی بر مستضعفان جهان و تلالو زرین بهار آزادی با تکیه بر ارکان نظام اسلامی است.

دوازدهم فروردین ماه، روز نمایش وحدت ایرانیان و عزم سترگ امام و امت برای پی ریزی شالوده نظامی مبتنی بر آرای مردم و بر اساس آموزه های قرآن کریم و با هدف رستگاری و سعادت انسان است.

این پیام می افزاید: دوازدهم فروردین روزی بوده که زن و مرد ایرانی در گوشه گوشه سرزمین اسلامی‌ افقی وسیع و چشم‌ اندازی روشن برای خود و آینده کشور ترسیم و با رأی آری خود به نظام مقدس جمهوری اسلامی برای همیشه ی تاریخ، این روز را به جشن ملی استقرار تنها حکومت مبتنی بر آموزه‌های وحی و شریعت در جهان تبدیل کردند.

انقلاب اسلامی با حضور شکوهمند مردم قهرمان ایران در 22 بهمن 57 با زعامت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و با ایثارگری و شهادت هزاران تن از بهترین فرزندان این مرز و بوم به پیروزی رسید و مردم ایران در یوم‌الله دوازدهم فروردین 58 با حضوری آگاهانه در پای صندوقهای رأی، به یکی از بزرگترین اهداف انقلاب اسلامی جامه عمل پوشاند و پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم خود تحقق بخشید.

تشکیل نظام جمهوری اسلامی نه تنها حاکمیت اراده ملت انقلابی و مومن ایران اسلامی را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید تازه ای را در دل های محرومان و مستضعفان جهان برانگیخت و آنان را به اندیشه ای نوین و تاثیرگذار برای ساختن جامعه‏ای نو و اسلامی مجهز کرده تا پس از قرنها درد و ستم با پشتوانه اصیل آموزه‏های اسلام ناب محمدی که رهایی بخش همه جهانیان است جلوه‌ای از وعده خداوند تبارک و تعالی را نظاره کنند؛ همان وعده پیروزی مستضعفان بر مستکبران را که کتاب وحی، آن را بشارت داده است.

اینجانبان با تبریک این یوم الله بزرگ به عموم ملت مسلمان، شجاع و همیشه در صحنه میهن اسلامی به ویژه مردم مومن و انقلابی مازندران در سالی که به نام " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " از سوی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی نام گذاری شده است، این روز را که روز تحقق استقلال واقعی مردم ایران و تثبیت حکومت اسلامی است گرامی می داریم.

امیدواریم به برکت مجاهدت‌ها، جانفشانیها و مقاومت دلیرانه اقشار مختلف امت سلحشور ایران اسلامی در مقابل توطئه‌های استکبار، زمینه تشکیل حکومت جهانی اسلام با ظهور حضرت ولی عصر (عج) فراهم شود.