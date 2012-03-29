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۱۰ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۴۰

بیرانوند خبر داد:

نمایشگاه فرش دستباف هنرمندان لرستانی تا 20 فروردین دایر است

نمایشگاه فرش دستباف هنرمندان لرستانی تا 20 فروردین دایر است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از برپایی نمایشگاه فرش دستباف هنرمندان استان در محل پارک نسترن خرم آباد خبر داد و گفت: این نمایشگاه تا بیستم فروردین ماه دایر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله بیرانوند در این رابطه اظهار داشت: این نمایشگاه به منظور عرضه فرش تولیدی هنرمندان لرستان و استفاده بیشتر میهمانان نوروزی به نمایش گذاشته شده است.

وی اظهار داشت: در نمایشگاه علاوه بر عرضه فرشهای تولیدی مردم استان، آموزش گره زنی فرش به صورت رایگان در کمتر از هشت دقیقه به افراد علاقمند و متقاضی به حوزه فرش و فرشبافی ارائه می شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان تصریح کرد: فرش های به نمایش گذاشته شده در این نمایشگاه بسیار نفیس و گرانبها هستند و به همین منظور از قیمت 30 میلیون ریال تا 100 میلیون ریال در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

بیرانوند بر حمایت بیشتر از بافندگان و فراهم کردن زمینه گسترش کمی و کیفی فرش دستباف در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی در استان تاکید کرد و گفت: این نمایشگاه تا 20 فروردین ماه سال جاری برای بازدید علاقه مندان حوزه صنعت فرش در استان و میهمانان نوروزی دایر است.

کد مطلب 1565852

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