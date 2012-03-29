آذربایجان غربی خاستگاه علمای بزرگ/آیت الله قره باغی شاگرد ممتازامام خمینی(ره)

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قره باغی نماینده مردم آذربایجان غربی درمجلس خبرگان رهبری در سال 1315 در روستای قره باغ ارومیه که خاستگاه علما و فقهای بزرگی است دیده به جهان گشود، دوران ابتدایی تا چهارم ابتدایی در روستای قره باغ به اتمام رساند.

وی به دلیل علاقه به درس طلبگی و ضریب هوشی بالا تا ششم ابتدایی در کنار ادامه تحصیل علوم دینی را در نزد استاتید همانند میرزا عبداللّه یعقوبى و مرحوم شیخ حسین فرقانى نجف آبادى فرا گرفت.

آیت الله قره باغی به دلیل نبود استاد علوم دینی در روستا و منطقه محل سکونت راهی حوزه علمیه تبریز شد، در دو سالى که در تبریز مشغول تحصیل و تدریس بود از محضر بزرگانى چون : میرزا على اکبر نحوى قره داغى ـ مرحوم میرزا رضى، شیخ احمد رهبرى و مرحوم سید محمد بادکوبه اى، سید حسن انگجى، سید مهدى انگجى، شیخ حسین شام قازانى، سید على مولانا، سید ابوالفضل خسروشاهى و برادرانش سید احمد و سید ابوالفضل بهره ها برد.

وی بعد از دو سال اقامت در تبریز، براى ادامه تحصیل راهی حوزه علمیه قم شد و در آنجا بعد از اتمام دوره سطح، وارد درس خارج فقه فقیه جامع، مرحوم مبرور آیة اللّه العظمى حاج سید حسین طباطبائى بروجردى که مرجع تقلید مطلق عام تشیع بود شد.

آیت الله قره باغی در حوزه علمیه قم مشغول فراگیری علوم دینی و تدریس بود و همچنین در درس خارج اصول فقه بنیانگذار انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) حضور می یافت.

وی در خصوص مبارزات سیاسی خود در سالهای پیروزی انقلاب اسلامی نقل کرده است، با آغاز مبازرات سیاسی امام خمینی (ره) گاه گاهى به منزل امام قدس سره مى رفتم و در باره مسائل روز از ایشان سؤالاتى مى کردم و جواب مى فرمود.

در یکى از جلسات خصوصى که بعد از حمله به فیضیه در منزل ایشان برگزار شد، عده اى از فضلاى وقت من جمله میرزا على مشکینى، ناصر مکارم شیرازى، شیخ جعفر سبحانى تبریزى، شیخ صادق گیوى خلخالى، میرزا حسن صانعى، مرحوم حاج سید مصطفى و بعضى دیگر حضور داشتند، حضرت امام قدس سره براى حفظ روحیه حاضران و بالا بردن مقاومت آنان بعد از نقل چند ماجراى تاریخى این جمله رافرمودند:" مطمئن باشید ما همه این ها را به گور خواهیم کرد "

وقتى که امام را دستگیر کردند و شایع شد که ایشان در دادگاه نظامى محاکمه خواهد شد و گویا این مطلب را پاک روان رئیس ساواک وقت به زبان آورده بود، قشرهاى مختلف مردم به مراجع و بزرگان وقت فشار آوردند تا در این رابطه براى رفع نگرانى و خطر اقدام مناسب را انجام دهند.

بدین منظور، عده اى به تهران آمدند، از جمله مرحوم آیة الله سید محمد هادى میلانى هم از مشهد به تهران آمد. حدود بیست روز در تهران از خانه این آقا به خانه آن آقا در رفت و آمد بودیم و پى گیر قضایا مى شدیم و گاهى به قم برمى گشتیم، لکن نگرانى نمى گذاشت آرام باشیم، باز به تهران مى آمدیم و تا این که سرانجام امام را به بورساى ترکیه تبعید کردند .

مرحوم آیت الله قره باغی خدمات شایانی در زمینه سیاسی، اجتماعی، علمی و دینی برای مردم آذربایجان غربی و کشور داشته است.

مجلس خبرگان با رحلت آیت الله قره باغی، سرمایه بزرگی را از دست داد

نماینده ولی فقیه و امام جمعه اردبیل در مراسم عزاداری این عالم جلیل القدر معتقد است با رحلت آیت الله سیدعلی اکبر قره باغی، مجلس خبرگان رهبری، سرمایه ای بزرگ را از دست داد.

حجت الاسلام سیدحسن عاملی با بیان اینکه آذربایجان غربی از دیرباز خاستگاه علمای بزرگوار و فقهای عالیقدر بوده است اظهارداشت:این علما هستند که با هوش و درایت خاص و ویژه خود، جامعه را به سمت تعالی سوق می دهند که در این خصوص آذربایجان غربی گوهرهای بسیاری را داشته و دارد.

وی با اشاره به فضایل اخلاقی و اعتقادی آیت الله قره باغی اظهار کرد: درایت، هوشمندی و فقاهت این عالم جلیل القدر، فخر و شرف بزرگی است که نصیب ملت و جامعه بزرگ آذربایجان غربی شده است.

امام جمعه اردبیل تربیت روحانیون برای جایگزینی این علمای بزرگوار را امری سخت و دشوار دانست و افزود: البته باید حوزه های علمیه با تلاش روزافزون زمینه را برای تربیت علمایی مجتهد فراهم کنند تا جای خالی روحانیانی همچون آیت الله قره باغی کمتر حس شود.

خدمات آیت الله قره باغی در آذربایجام غربی فراموش ناشدنی است

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه که خود از علمای گرانقدر آذربایجان غربی در غم از دست دادن آیت الله قره باغی گفت: مردم و مسئولان استان مدیون و مرهون تلاشها و خدمات شایسته ایشان بوده و هستند و خدمات ارزنده آیت الله قره باغی به استان آذربایجان غربی فراموش ناشدنی است.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی با تاکید بر اینکه آذربایجان غربی به داشتن این چنین افتخارات عظیم به خود می بالد و وجود ایشان تا سال ها مایه برکت و عظمت ملت بزرگوار استان خواهد بود، افزود: آیت الله سید علی اکبر قره باغی در قبل و بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در روزهای سخت مجاهدانه برای تداوم انقلاب تلاش کرده بودند که این مجاهدت ایشان در بسیاری جهات کم نظیر بوده است.

وی علما را امانتی در اختیار مردم فهیم دانست و اظهار داشت: علما با تلاش و مجاهدت های خود در عرصه های مختلف علمی، اعتقادی و فقهی زمینه رشد و شکوفایی معنوی جامعه را فراهم می کنند.

آیت الله قره باغی در صف اول مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی بود

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری نیز در خصوص آیت الله قره باغی گفت: آیت الله قره باغی در صف اول مبارزه با دشمنان انقلاب اسلامی بود.

حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر قرشی افزود: ایشان با مبارزات بی امان خود در مقابل رژیم ستمشاهی ایستادند و یکی از مریدان برجسته امام خمینی (ره) و از علمای پیشرو انقلاب اسلامی در ارومیه و آذربایجان غربی بودند.

وی اضافه کرد: آیت الله قره باغی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با تمام توان درمقابل انحرافات ایستاد و یکی از نمایندگان مجلس بود که با بنی صدر مخالفت کرد به طوری که می توان ایشان را به عنوان یکی از طراحان عدم کفایت سیاسی بنی صدر دانست.

وی با اشاره به علم و فقاهت قابل توجه آیت الله قره باغی اظهار کرد: ایشان از شاگردان ممتاز مجتهدین بنام به ویژه امام خمینی (ره) بودند که در سالهای اخیر به درجات بالای فقاهت و اجتهاد نیز رسیده اند.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان، بیمارستان سیدالشهداء ارومیه را یکی از یادگارهای مهم و باقیات صالحات آیت الله قره باغی دانست و گفت: این بیمارستان موجبات امیدواری بسیاری از خانواده ها را در آذربایجان غربی و دیگر استانهای کشور فراهم کرده که بانی اصلی آن، این عالم جلیل القدر بود.

حجت الاسلام قرشی اظهار امیدواری کرد مردم فهیم و قدرشناس استان با تبعیت از علمای برجسته به ویژه آیت الله قره باغی، راه ایشان را به نحو احسن تداوم بخشند.

زندگی طلبه وار آیت الله قره باغی الگویی برای اقشار مردم است

استاندار آذربایجان غربی نیز در آیین عزاداری آیت الله قره باغی گفت: زندگی طلبه وار آیت الله سید علی اکبر قره باغی، الگویی کم نظیر برای اقشار مختلف مردم است.

وحید جلال زاده افزود: ایشان با زندگی طلبگی خود، پیرو همیشگی خط امام (ره) بودند و در زندگی شریف خود هیچگاه از این خط فاصله نگرفتند.

وی با تسلیت درگذشت آیت الله قره باغی به علمای استان و خانوده ایشان اضافه کرد: رفتن یک عالم ربانی همچون آیت الله قره باغی از یک جامعه اسلامی شکافی است که هیچگاه جای آن پر نمی شود که باید از این امر ناراحت و اندوهناک باشیم.

وی اظهار داشت: مردم شریف استان با حضور پرشور خود، قدرشناسی خود را به خوبی به اثبات رساندند و ثابت کردند که پشتیبان اصلی مسئولان و علمای استان بوده و هستند.

استاندار آذربایجان غربی اظهار امیدواری کرد با تلاش روحانیت، راه آیت الله قره باغی و دیگر علمای فقید استان بیش از گذشته تداوم یابد.

آیت الله قره باغی، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت

مدیر حوزه های علمیه کشور نیز با صدور پیامی به آیین تشییع و عزاداری آیت الله قره باغی در ارومیه گفت: مرحوم آیت الله سید علی اکبر قره باغی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری، کارنامه درخشانی از خود به یادگار گذاشت.

آیت‌الله مرتضی مقتدایی در پیام تسلیت رحلت آن عالم ربانی گفته است: خبر ارتحال عالم جلیل القدر، روحانی مجاهد؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و از شاگردان مبرز و مورد توجه امام خمینی (ره)، حضرت آیت‌الله حاج سید علی اکبر قره‌باغی موجب تأثر و تأسف گردید.

در این پیام افزوده شده است: این عالم وارسته عمر پر برکت خویش را در راه خدمت به اسلام عزیز و نشر معارف اهل‌بیت(ع) سپری نمود.

مقتدایی دربخش دیگری ازاین پیام بیان کرده است: ایشان در طول زندگی با برکت خود در قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش‌ها و فعالیت‌های بی نظیر، توانست کارنامه درخشانی به یادگار بگذارد.

مدیر حوزه‌های علمیه دراین پیام ضمن عرض تسلیت رحلت این عالم فقید به محضر مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، اعضای خبرگان رهبری، حوزه‌های علمیه، شورای مدیریت استان، بیت معظم و آقازادگان مکرمشان و مردم متدین و شهید پرور استان آذربایجان غربی، علوّ درجات برای آن عالم بزرگوار و صبر و اجر جزیل برای بازماندگان خواستار شده است.

آیت‌الله قره‌باغی صبح روز سه‌شنبه هشتم فروردین 1391 بر اثر عارضه قلبی در شهر مقدس قم دارفانی را وداع گفت.

روحش شاد و روانش قرین رحمت الهی باد

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گزارش : سکینه اسمی