فرهنگ سازی منویات رهبری سبب تحقق تولید ملی می شود

محمد علی امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، نامگذاری هرسال توسط مقام معظم رهبری را به منزله ترسیم نقشه راه از سوی معظم له دانست.

وی با بیان اینکه این نامگذاری ها نتیجه درایت و دور اندیشی رهبری معظم انقلاب و هوشمندی ایشان در امر خطیر مهندسی راهبردهای پیشرفت و توسعه است، افزود: انسجام نیرو ها و مصون ماندن از سرگردانی از اثرات ارزشمند این تدبیر هوشمندانه است.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: نامگذاری سال 91 تحت عنوان سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی برای طیف ها و بخش های مختلف جامعه پیام های مهمی دارد که می توان آن را در تلاش مسئولانه برای هدایت فعالیت های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در خدمت ارتقا سطح تولیدات داخلی با استفاده از سرمایه و نیروی انسانی بومی خلاصه کرد.



وی به ارتباط تنگاتنگ این پیام با شرح وظایف و مأموریت نهاد تعلیم و تربیت اشاره و تاکید کرد: از آنجا که محصول فعالیت های آموزش و پرورش به عنوان زیر بنای تحولات اجتماعی نقش ایفا می کند و سامانه ای مطمئن و اصیل برای شکل گیری اهرم های توسعه محسوب می شود ، قدر مسلم در امر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه باید نقش ویژه ای برای این نهاد قائل شد.



مدیر کل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه از مهم ترین وظایف نهاد تعلیم و تربیت بحث فرهنگ سازی است افزود: این نهاد علاوه بر تربیت نیروی کار ماهر و متعهد که خود یک فعالیت تولیدی ماندگار محسوب می شود، در امر فرهنگ سازی برای نهادینه کردن فرایند گسترش تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه داخلی می تواند نقش بسزایی ایفا کند.



امیری، آموزش و پرورش را خاستگاه متخصصین رشته های مختلف و مرکز ثقل پیشرفت و توسعه خواند و اضافه کرد: به تجربه ثابت شده طرحها و برنامه هایی که در بعد فرهنگ سازی تمرکز بیشتری بر آموزش و پرورش داشته موفق بوده و اثرات ماندگارتری دارد چون آموزه های لازم را از موثرترین مسیر یعنی فکر خلاق مربیان و ذهن رو به شکوفایی دانش آموزان به خانواده ها و جامعه تسری داده اند.



وی گفت: توجه به تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه کلید رفع بسیاری از دغدغه های عمومی مردم و متولیان امور به ویژه در بعد اقتصادی است و در واقع این نامگذاری از زمان شناسی و آینده نگری رهبر معظم انقلاب نشأت می گیرد لذا آموزش و پرورش هم سعی دارد نقش محسوس تری در این زمینه داشته باشد.