24 هزار مسافر نوروزی در مراکز اسکان ناحیه دو ساری پذیرش شدند

محمد مهدی بریمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از آغاز طرح اسکان تاکنون بیش از 24 هزار و 132 نفر روز در مراکز اسکان ناحیه دو ساری پذیرش شدند.



وی بیان داشت: تاکنون هشت هزار و 44 نفر از میهمانان نوروزی در مدارس آموزش و پرورش ناحیه دو ساری اسکان داده شدند.



وی با بیان اینکه این تعداد افراد شامل هزار و 732 خانوار بودند افزود :این تعداد پذیرش تا پایان نهمین روز فروردین ماه بوده است.



بریمانی با اشاره به اینکه جهت سهولت در راهنمایی و اسکان همکاران فرهنگی، دو چادر سیار در ورودی های شرق و غرب ساری برپا شده است اظهار داشت: در بازدید های انجام شده توسط بازسان وزارتی و اداره کل ،خوشبختانه همکاران فرهنگی از نوع خدمات دهی رضایت داشتند.



وی با بیان اینکه یک وعده غذای گرم رایگان به میهمانان نوروزی داده می شود تصریح کرد:بسته های فرهنگی مناسبی شامل نقشه راهنمای استان، کتاب راهنمای جاذبه های گردشگری و ویژه نامه نوروزی استان با عنوان مدرسه مهر و ویژه نامه نوروزی نگاه نیز به پذیرش شدگان داده می شود.



بریمانی افزود:خوشبختانه تاکنون شکایتی از نحوه ارائه خدمات به مسافران نوروزی گزارش نشده است.



مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو ساری گفت: از این تعداد مسافر اسکان داده شده هزار و 467 خانوار فرهنگی بودند..