دانش آموز مازنی در نخستین جشنواره زیست فناوری درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، اثر ارسالی دانش آموز میلکا مهدوی به نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران، از سوی داوران این جشنواره به عنوان اثر برگزیده پذیرفته شده و از این دانش اموز نخبه تقدیر شد.



ملیکا مهدوی دانش آموز پایه اول دبستان نیکان ساری توانست اثری را در قالب یک روزنامه دیواری با عنوان دیدگاه قرآن کریم درباره زیتون در ارتباط با زیست فناوری و تأمین امنیت غذایی تهیه و به دبیرخانه جشنواره ارسال کند.



ستاد توسعه زیست فناوری و جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران، این اثر بدیع را حاصل مهارت های علمی این دانش آموز و تلاش تحسین برانگیز خود در جهت کشف راز و رمز خلقت تلقی کرده و از ملیکا مهدوی بواسطه صرف وقت و از خود گذشتگی در راه آزمودن پدیده های هستی و حرکت در مسیر اعتلای آگاهی و ارتقاء سطح مادی و معنوی جامعه قدردانی کردند.



جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران با هدف رشد خلاقیت های علمی، فنی و هنری دانش آموزان با محوریت نقش آموزه های دینی در پیشرفت های علمی برگزار می شود.



این اثر ارسالی به نخستین جشنواره دانش آموزی زیست فناوری ایران، از سوی داوران این جشنواره به عنوان اثر برگزیده پذیرفتهو از این دانش اموز نخبه قدردانی شد.