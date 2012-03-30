مردم در دوازدهم فروردین، دست رد بر سینه‌ استکبار جهانی زدند

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مردم در این روز طومار استبداد و ظلم دو هزار و 500 ساله رژیم ستم شاهی را برچیده و دوران سیاه استعمار و استبداد درایران را به زباله ‌دان و موزه عبرتهای تاریخ سپردند.

وی اظهارداشت: صدای سیلی که استکبار جهانی در یوم الله دوازدهم فروردین از ملت قهرمان ایران خورد در طول دوران طنین انداز است.

استاندار گیلان گفت: در دوازدهم فروردین ماه سال 58 ثمره مبارزات ضد سلطنتی، طاغوتی و شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی ملت ایران به بار نشست.

وی افزود: در این روز ملت ایران با رای 98.2 درصدی خود ساختار سیاسی، اجتماعی ایران را تغییر داد و جمهوری اسلامی مستقر شد.

سعادتی اظهارداشت: جمهوری اسلامی شکل نوینی از نظامهای حکومتی است که با الهام از قوانین و تعالیم نجات بخش اسلام الگوی زندگی جدیدی درعرصه اجتماعی و سیاسی بشر امروزی ارائه تا براساس آن نیازهای مادی و معنوی انسان توامان فراهم شود.

وی ادامه داد: اصل " جمهوریت " و " اسلامیت " اصل جدا ناپذیردر نظام حکومتی ایران است که برای تثبیت، استمرار و تداوم آن شهیدان زیادی تقدیم شده است.

استاندار گیلان گفت: استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران و سرنگونی نظام سلطنتی پهلوی علاوه بر ایجاد تحولات داخلی، تغییراتی در نظام بین الملل به ویژه در خاورمیانه ایجاد کرد که با اهداف استعمارگران همسو و سازگار نبود و دشمنی آنان را علیه ملت ایران برانگیخت.

وی عنوان کرد: دشمنان این مرزو بوم با طراحی توطئه ‌های مختلف از قبیل جنگ تحمیلی، ترور شخیصتهای سیاسی، تحریم اقتصادی و درنهایت ایجاد موانع و دشمنی در دستیابی به فناوری صلح آمیزهسته‌ ای سعی در خدشه دار کردن استقلال ملت هوشیار ایران را دارند.

سعادتی یادآورشد: ملت ایران ضمن تجدید پیمان با امام، رهبری و شهیدان به خون خفته خود بار دیگر در روز جمهوری اسلامی بر حفظ ارزشهای انقلاب پای می‌ فشارند.