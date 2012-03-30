سرهنگ رضا سلبی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت راههای کشور اظهار داشت: هم اکنون ترافیک در آزادراه تهران- قم،چالوس به کرج و هراز به سمت تهران نیمه سنگین است. پیش بینی می کنیم همزمان با آغاز برگشت مسافران نوروزی تا ساعاتی دیگر ترافیک مسیرهای منتهی به تهران افزایش یابد.

وی با اشاره به بارش برف و باران در جاده های 9 استان افزود: بارش برف در محور بانه در استان کردستان همچنان ادامه دارد. ضمن اینکه بارش باران در تمامی محورهای استان ایلام، فارس، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، یزد،همدان، چهارمحال و بختیاری و محور میانه به سردشت در استان آذربایجان شرقی آغاز شده است.

رئیس مرکز نظارت و کنترل ترافیک پلیس راهور از کشته شدن چهار نفر در تصادف پراید و کامیونت خبر داد و گفت: روز گذشته در محور زیدون به دیلم در استان بوشهر براثر تصادف میان یک دستگاه پراید و کامیونت ایسوزو چهارنفر کشته و یک نفر مجروح شد. کارشناسان پلیس راه علت این حادثه را حرکت خلاف جهت کامیونت اعلام کردند.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد از عجله و شتاب خودداری کرده و هنگام خواب آلودگی از رانندگی خودداری کنند. همچنین با توجه به ترافیک نیمه سنگین و سنگین در مسیرهای پر تردد با صبر و حوصله بیشتری رانندگی کنند.