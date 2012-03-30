12 فروردین عید بزرگی برای ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالخالق عبدالهی در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه گفت: ملت ایران به رهبری حکیمانه حضرت آیت الله خامنه ای در جهان به کشوری الگو و تاثیرگذار تبدیل شده است و امروز شاهدیم که انقلاب اسلامی ایران به تمامی کشورهای آزادیخواه صادر شده است.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به اینکه این کشور همیشه مورد عنایت و توجه ولی عصر (عج) بوده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران با استعانت از خداوند متعال و همراهی و همدلی ملت پرافتخارش در حال فتح یکایک قله های توسعه و پیشرفت است، این در حالی است که در دنیای پیرامون شاهد شکستها و رسوایی های دشمنان بشریت و اسلام هستیم.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: در کشورهای اروپایی که روزگاری از نظر اقتصادی خود را آقای دنیا معرفی می کردند، الان شاهد اعتصابات و تظاهرات مردم هستیم که می خواهند از این فاجعه اقتصادی کنونی رهایی یابند.

حجت الاسلام عبدالهی افزود: جنبش وال استریت سراسر کشور آمریکا را فرا گرفته است و مردم این کشور خواهان رسیدن به حقوق حقه خود در مقابل قشر اندکی از افراد ثروت جامعه شان هستند.

وی تاکید کرد: سران این دولتها باید خود را خدمتگزار مردم و ملتهایشان بدانند و برای رفاه و آسایش مردم خود تلاش کنند و دخالت های بی مورد خود در اداره دیگر کشورهای دنیا را کم کنند.

امام جمعه موقت کرمانشاه با اشاره به فرا رسیدن 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی ایران، گفت: فردا برای هر ایرانی و هر مسلمانی روز بزرگ و پرافتخاری است و مردم در 12 فروردین 58 با رای قاطع خود، عملا حکومت اسلامی را بهترین و کاملترین نوع حکومت برای اداره کشور ایران انتخاب کردند.

وی افزود: 12 فروردین، عید و جشنی بزرگ برای ملت آزاده و سرافزار ایران است.

عبدالهی در پایان تاکید کرد: مردم ایران بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی، همچنان مستحکم در پشت سر نظام و ولایت فقیه ایستاده اند و خود را سربازان ولایت و رهبری می دانند.

