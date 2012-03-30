بهره گیری از توان نیروهای بومی در ورزش قم

عباس جهان بینی در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: قم سرشار از استعدادها و ظرفیت غنی ورزش است که شناسایی و جذب و پرورش اصولی و صحیح آنها موفقیت ورزش استان قم در بخش قهرمانی را به دنبال خواهد داشت.

وی با تاکید بر پیشرفت ورزش قم در بخش های مختلف عمرانی، همگانی و قهرمانی، تصریح کرد: با حمایت و دلگرمی مسئولان و تلاش فراوان ورزش قم با تکیه بر استعداد نیروهای بومی به خودکفایی قابل توجهی در ورزش قهرمانی رسیده است.

حضور اکثر تیم های ورزشی قم با نفرات بومی در مسابقات کشوری



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم بیان داشت: امروز شاهد هستیم اکثر تیم های ورزشی قم در مسابقات لیگ های معتبر کشور با ترکیبی از نیروهای بومی به مصاف حریفان می روند که این یک اتفاق مهم و مثبت در ورزش قم است.



وی ادامه داد: با حمایت و دلگرمی مسئولان استان و تلاش فراوانی که در اداره کل ورزش و جوانان در سال های اخیر صورت گرفته است، هدف ما این بوده که تیم های ورزشی قم در لیگ های کشور با تکیه بر توان و استعداد ورزشکاران بومی به مصاف حریفان برود.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم ابراز داشت: خوشبختانه این مهم در یکی دو سال اخیر به وقع پیوسته است و تیم های والیبال، هندبال، کشتی، کاراته، فوتسال، بسکتبال و تیم های پایه فوتبال باشگاه صبا همگی با ترکیبی از بازیکنان و ورزشکاران مستعد قم در لیگ های کشور شرکت می کنند.

شاهد خودکفایی ورزش قم در در لیگ های کشور هستیم



وی عنوان داشت: این مهمترین دستاوردی است که می تواند موجب رونق و توفیقات ورزش استان قم شود، چرا که امروز به نوعی شاهد خودکفایی ورزش قم در تغذیه و تامین نیروهای مورد نیاز تیم های ورزشی استان در لیگ های کشور هستیم.



جهان بینی اضافه کرد: در سال گذشته با وجود برخی محدودیت ها که با آن مواجه بوده ایم، خوشبختانه ورزشکاران قمی حضور قابل توجهی در تیم های ملی و مسابقات لیگ و قهرمانی کشور داشته و عناوین و افتخارات بسیار خوبی کسب کردند.



وی بیان داشت: اینکه تیم های ورزشی استان قم در رشته هایی مانند والیبال، بسکتبال، فوتسال و فوتبال با تکیه بر توانایی نیروهای بومی در لیگ های کشور شرکت می کنند، در واقع یکی از استراتژی های مهم ورزش قم در سال های اخیر محسوب می شود.



مدیر کل ورزش و جوانان استان قم یکی از مشکلات ورزش قم را محدودیت های مالی عنوان کرد و اظهار داشت: در حال حاضر بسیاری از رشته های ورزش برای حضور در مسابقات لیگ و قهرمانی کشور وابسته به اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان هستند در حالی که واقعا از نظر مالی محدودیت های فراوانی داریم و نیاز به حضور جدی بخش خصوصی در ورزش را به شدت احساس می کند.