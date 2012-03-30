12 فروردین هویت و شخصیت اصیل ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسن مرادی در خطبه های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرارسیدن روز 12 فروردین، گفت: ملت ایران در روز 12 فروردین با هوشیاری و بصیرت خود رای به انقلاب اسلامی دادند.

وی تصریح کرد: روز 12 فروردین روز پیروزی حق علیه باطل است.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه استقلال سیاسی نظام از مهمترین دستاورد های جمهوری اسلامی است یادآور شد: حکومت ایران حکومت خدا بر مردم است که خود مردم این نوع حکومت را قبول کردند.

حجت الاسلام مرادی ادامه داد: امروز قوای سه گانه ایران استقلال کامل دارد و وظیفه همگان است که این استقلال را حفظ کنیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تمامی مسئولین کشور باید نسبت به تحقق شعار سال 91 تلاش کنند تاکید کرد: اگر می خواهیم کشور ما الگویی برای تمامی کشور های تازه استقلال پیدا کردن باشد باید توجه ای کامل به شعار سال جاری که از جانب مقام معظم رهبری مطرح شده داشته باشیم.

امام جمعه موقت شیراز افزود: توجه به تولید و سرمایه داخلی از جمله مواردی است که می تواند باعث توسعه استقلال اقتصادی کشور باشد که باید در این راستا برنامه ریزی کرد.

حجت الاسلام مرادی با بیان اینکه مهمترین راه توجه به تولیدات داخلی جلوگیری از قاچاق کالا به کشور است یادآور شد: طبق آمار رسمی ارایه شده در سال گذشته 15 میلیارد دلار جنس قاچاق وارد کشور شده که این میزان اجناس می توانست اشتغالی حدود یک میلیارد و 500 میلیون نفری درست کند.

وی ادامه داد: تولید و توسعه کسب و کار در جامعه از جمله شادی های بادوام است و مسئولین باید توجه داشته باشند که قاچاق آسیبی فراوان به کشور می زند.