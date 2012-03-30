انجمن اسلامی بازار و اصناف در بازار بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از تشکیل انجمن اسلامی بازار و اصناف در محل بازار صفای بوشهر خبر داد.

حسین ادیبی با بیان این مطلب افزود: با عنایت به سیاست سازمان تبلیغات اسلامی در ساماندهی و سازماندهی تشکل های دینی بر اساس بند 16 از ماده 6 شرح وظائف سازمان تبلیغات اسلامی مبنی بر صدور مجوز انجمن های اسلامی این اداره کل هماهنگی لازم جهت صدور مجوز و ثبت این تشکل مهم و تاثیر گذار را در مرکز استان فراهم آورد.

وی ادامه داد: اهتمام بخشیدن به دو اصل امر به معروف و نهی از منکر- ایجاد زمینه های تفاهم و اخوت اسلامی در محیط کار و بازار و افزایش حس مسئولیت و نوع دوستی در میان کسبه و سالم سازی محیط بازار از جمله دیگر اهداف و وظائف انجمن اسلامی بازار به شمار می آید.

تشریح خدمات اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر به مهمانان نوروزی



کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی استان در ارائه خدمات ویژه به مهمانان نوروزی ساکن مهمانسراهای اداره کل در ایام نوروز 91 را تشریح کرد.

حسن دبستانی با تشریح برنامه ها و خدمات ارائه شده اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در ایام نوروز 91 اظهار داشت: واحد امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر همچون دیگر نهادها و ادارات، فعالیت ها و برنامه های ویژه ای را جهت رفاه حال مسافرین نوروزی در نظر گرفته است.

کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر چاپ و نشر و توزیع ره توشه سفر حاوی نکات اخلاقی و ارزشی و احادیث ائمه معصومین پیرامون مسافرت و نوروز و همچنین توزیع دعا ی سفر در بین مسافرین، نصب پلاکارد هایی با موضوعات امر به معروف و نهی از منکر در سطح شهر و اماکن تفریحی استان و تهیه و توزیع تمثال مقام معظم رهبری با آرم سازمان تبلیغات با رایحه خوشبو جهت جایگزینی علائم شیطان پرستی در خودروها را از جمله برنامه های اداره کل ذکر کرد.

50گفتمان دینی در دشتی برگزار شد



سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت:در بخش تشکل های دینی در سال گذشته فعالیت های مطلوب و ارزشمندی ارائه شده است. سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی اظهار داشت: انجام بهینه طرح گفتمان های دینی، تخصصی کردن فعالیت های تبلیغی روحانیون و خواهران مبلغه، برنامه های فرهنگی امور مساجد از برنامه های مطلوبی است که با افزایش کمی و کیفی انجام شده است.

حجت الاسلام سعید توکلیان همچنین از فعالیت های قرآنی نام برد و تأسیس 2 کانون فرهنگی مساجد و 3 انجمن اسلامی را از جمله برنامه های موفق واحد فرهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی دانست و تصریح کرد: در بخش فعالیت های حمایتی از روحانیون مستقر در مناطق مختلف روستائی اقدامات مفیدی صورت گرفته است.

وی افزود: برگزاری 50 گفتمان دینی، جلسات ماهانه روحانیون و هیئات مذهبی، آغاز عملیات اجرایی 3 خانه عالم، برگزاری هشت هسته فرهنگی در فصل اوقات فراغت، تغذیه نرم افزاری فعالان فرهنگی از سایر برنامه های این اداره در سال 90 بوده است.

شاخص های فرهنگی در حوزه تشکل های دینی در استان بوشهر محقق شده است



کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ضمن تشریح گزارش عملکرد حوزه تشکل های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در سال 90 افزود: شاخص های فرهنگی در حوزه تشکل های دینی در سطح شهرستان های استان بوشهر محقق شده اند.

حسین ادیبی با بیان این مطلب اظهار داشت: مقابله با خرافات و بدعت ها در راستای بهینه سازی فعالیت های مذهبی هیئات، توسعه و ترویج فعالیت های قرآنی در هیئات مذهبی، تشویق هیئات مذهبی جهت حضور در عرصه فضای مجازی با راه اندازی سایت و وبلاگ و انجام برنامه هائی از سوی هیئات مذهبی جهت پررنگ کردن باور های دینی و اخلاقی جهت جوانان هیئتی از جمله محورهای مورد تاکید تشکل های دینی در سال 90 بوده است.

کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: در راستای ارتقاء بینش بانوان هیئتی به منظور پیشگیری از ترویج بدعت ها و خرافات و تحریفات لفظی و معنوی در مجالس و مراسم مذهبی بانوان کارگاه ها و کلاس های توجیهی و آموزشی برگزار شده است.

اجرای طرح حمایت از مسجد محوری شهرستان جم



رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم به ارائه گزارش اجمالی از طرح حمایت از مسجد محوری در این شهرستان پرداخت.

حجت الاسلام سید حسین سادات گفت: در این طرح به دلیل همکاری این مسجد در اجرای برنامه های ویژه مناسبت های مختلف به صورت ‏متمرکز از طرف اداره تبلیغات اسلامی در طول سال از مسجد امیرالمومنین جم تقدیر و گزارش آن به استان ارسال شد. ‏

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان جم اضافه کرد: با صرف مبلغ پنج میلیون ریال جمعا در این خصوص اقداماتی از قبیل تبلیغات، پذیرایی و دعوت از مداح و سخنران در این طرح برگزار شده است.‏

کسب رتبه نخست تبلیغات اسلامی بوشهر در پاسخگوئی به مکاتبات



سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر از کسب رتبه اول پاسخگوئی به مکاتبات معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در اسفند سال 90 توسط معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر خبر داد.

حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد گفت: مدتی است در مقوله پاسخگویی این حوزه به مکاتبات، شاهد جهش قابل ملاحظه ای هستیم و ماه هاست که در رتبه های اول تا پنجم قرار داریم و هم اکنون دوره تثبیت موقعیت را تجربه می کنیم.

سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: جدیت مدیر کل در توجه به ابلاغیه های مرکز، باور کار جمعی در بین کارشناسان، برگزاری هفتگی جلسات کارشناسان فرهنگی و بررسی نقاط قوت و ضعف در این جلسات و داشتن برنامه برای تمامی مناسبت ها از جمله مهمترین عوامل این موفقیت به شمار می آیند.

برگزاری مسابقه کتاب خوانی در شبانکاره



به همت نمایندگی تبلیغات اسلامی شبانکاره مسابقه بزرگ کتاب خوانی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر در سالن امتحانات دبیرستان مکتب الزهرا (ص) بخش شبانکاره برگزار شد.

سرپرست نمایندگی تبلیغات اسلامی شبانکاره با حضور در این مسابقه در جمع شرکت کنندگان برادر و خواهر با تشریح اهداف اجرای این مسابقه افزود: این مسابقه جهت بالا بردن سطح آگاهی جوانان در اجرای امر به معروف و نهی از منکر برگزار شده است.

حجت الاسلام حمزه نیک نژاد افزود: شما جوانان باید نسبت به این دو فریضه مهم حساس باشید و با ترویج دستورات قرآن و ائمه معصومین امر به معروف و نهی از منکر را بیش از پیش احیاء کنید.

تشریح برنامه های امور فرهنگی بانوان تبلیغات اسلامی بوشهر در سال 90



کارشناس امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر مهمترین فعالیت‌های شاخص واحد امور فرهنگی بانوان این استان در سال 90 را تشریح کرد .

خدیجه گرشاسبی اظهار داشت: برگزاری دورهای آموزشی مقدماتی حفظ ارزش‌های دینی ویژه بانوان شاغل، برگزاری 11 هزار جلسه مذهبی بانوان در دهه آخر صفر استان با همکاری هیئات و تشکل‌های مذهبی و اولیاء و مربیان مدارس با اعزام 150 نفر از مبلغات و اساتید حوزه و دانشگاه در استان بوشهر، 160 کارگاه آموزشی تربیت فرزند در اسلام در قالب گفتمان های دینی پرسش و پاسخ و برگزاری کارگاه آموزشی، تفریحی بانوان پیشکسوت یاران انقلاب ویژه بانوان تاثیرگذار انقلاب در 13 بهمن 90 در کنار ساحل بوشهر از برنامه های مهم این واحد در سال 90 محسوب می شوند.

کارشناس امور فرهنگی بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در ادامه گفت: توزیع مسابقه آموزش کتابخوانی به شکل غیر حضوری از کتب شیوه های نهادینه کردن حجاب در فرزندان (کودکان و نوجوانان) در سطح استان و شهرستان ها، برگزاری مسابقه از کتاب شرح و تفسیر منشور نینوا (زیارت عاشورا) برای اولین بار ویژه مبلغات و مشاوران دینی این اداره کل و اعزام برندگان این مسابقه به قید قرعه به سفر زیارتی عتبات عالیات و مشهد مقدس،مشرف شده اند.

ثبت دو موسسه قرآنی در کنگان



کارشناس امور فرهنگی، تبلیغی و تشکلهای دینی اداره تبلیغات اسلامی کنگان از پیگیری ثبت دو موسسه قرآْنی در کنگان خبر داد.

حسین احمدی اظهار داشت: با توجه به اینکه یکی از راهکارهای توسعه فرهنگی و اشاعه فرهنگ قرآنی و جذب مخاطبان به کلام وحی ، گسترش موسسات قرآنی است لذا این اداره با رایزنی و گفتگو با فعالان قرآنی در صدد ثبت دو موسسه قرآنی می باشد . کارشناس امور فرهنگی در ادامه افزود: یکی از این موسسات، موسسه قرآنی ریحانه النبی (س) بنک می باشد که حدود 4 سال است شروع به کار کرده است که مدارک این موسسه تکمیل و جهت ثبت به استان ارسال شده که از مسئولان دارالقرآن استان خواستارحمایت جدی ازشکل گیری این قبیل موسسات با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان هستیم.

ثبت 30 هیئت مذهبی دانش آموزی در بوشهر



کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان از تاسیس هیئات مذهبی در تمامی دبیرستان های استان در سال 90 خبر داد.

حسین ادیبی با بیان این مطالب اظهار داشت: بر اساس تعامل صورت گرفته با سازمان آموزش و پرورش استان هیئات مذهبی دانش آموزی در تمامی دبیرستان های استان تشکیل شد.

کارشناس ارشد امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان افزود: این تشکل ها دارای کد شناسایی از اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوده و با توجه به نقش تعلیم و تربیت و با بهره گیری از مکتب نبوی و آموزه های علوی و در راستای اعتلای فرهنگ معرفت دینی و لزوم گسترش هرچه بیشتر مراسم مذهبی در مناسبت های دینی و ملی در قالب هیئات دانش آموزی به فعالیت می پردازند.