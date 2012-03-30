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۱۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۷:۰۴

دشتی خبر داد:

افزایش 78 درصدی حضور مسافران نوروزی در استان بوشهر

افزایش 78 درصدی حضور مسافران نوروزی در استان بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر گفت: حضور مسافران نوروزی در استان بوشهر نسبت به سال گذشته دارای رشد 78 درصدی بوده است.

احمد دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی در همه شهرها و بخش‌های مختلف استان بوشهر تشکیل شده است تا بتواند با خدمات‌رسانی مناسب، شرایط لازم را برای حضور مسافران نوروزی و میزبانی مناسب از این مسافران فراهم سازند.

وی با اشاره به رشد 78 درصدی ورود مسافران نوروزی اضافه کرد: تعداد مسافران نوروزی وارد شده به استان بوشهر تا دهم فروردین ماه نسبت به همین زمان در سال گذشته دارای 78 درصد رشد بوده است.

مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان بوشهر با اشاره به ایجاد شرایط مناسب برای ماندگاری بیشتر مسافران نوروزی در استان بوشهر ادامه داد: اقامت مسافران نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارای 57 درصد رشد بوده است.

وی با اشاره به بارندگی‌های روزهای اخیر در استان بوشهر افزود: بارندگی‌های چند روز گذشته، هوای استان بوشهر را مطلوب کرده و مسافران در هوایی پاکیزه از جاذبه‌های استان استفاده می‌کنند.

دشتی ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های مختلف در سواحل و پارک‌های بین‌راهی و اجرای برنامه‌های مختلف هنری از جمله برنامه‌هایی است که برای مهمانان نوروزی تدارک دیده‌ایم و این امر در ماندگاری و استقبال مهمانان تاثیرگذار بوده است.

وی به بیان برخی از نقاط دیدنی و گردشگری استان بوشهر پرداخت و اظهار داشت: خلیج زیبای نایبند، بندر سیراف، پایتخت انرژی ایران، گنبد نمکی جاشک، جنگل گلوبردکان جم، آثار باستانی و تاریخی دشتستان، نخلستان‌های سرسبز آب‌پخش و سواحل ماسه‌ای زیبای سراسر استان از مهمترین نقاط گردشگری استان بوشهر است که سعی کرده‌ایم با ساماندهی این نقاط، فضا را برای حضور مسافران نوروزی مهیا سازیم.

کد مطلب 1566115

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