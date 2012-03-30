12 فروردین خلق حماسه ای بزرگ در تاریخ ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در بیانیه‌ای به مناسبت 12 فروردین تأکید کرد: استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم‌سالاری دینی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیام انقلاب اسلامی ایران است.

در بیانیه فوق آمده است: ظهور پیامبران الهی از بزرگترین رخدادهای تاریخ بشری است و تاریخ بشر روزها و تحولات بزرگی را به خود دیده ولی اثرات برخی از این تحولات و رخدادها عمیق‌تر و مشهودتر است.

در این بیانیه با تأکید بر اینکه انقلاب عظیم اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ بشریت بود، تأکید شده است: انقلابی که فصل تازه‌ای را در تاریخ انسان‌ها گشود و سرآغاز بسیاری از تحولات مهم جهانی شد، انقلابی که سیر تطوری بشر را تغییر داد و یک بی‌تعریف در دیدگاه غربیان و صاحبان تمدن غالب جهانی معرفی شد و آن تمدن را به صورت عمیق و گسترده به چالش کشید.

در ادامه این بیانیه آمده است: یوم‌الله 12 فروردین سال 58 نوادر تاریخ است، هیچ انقلابی در جهان نمی‌توان دید که در فاصله کوتاه 50 روز پس از پیروزی با این شکوه و اقتدار، بالاترین سهم را برای مردم در نظر بگیرد و نظام سیاسی کشور به همه پرسی گذاشته شود، این نگاه امامت و ولایت‌فقیه به مردم بوده است و ملت بزرگ ایران در پاسخ به این تکریم و بزرگداشت، با حضوری باشکوه و انتخابی قاطع آرای 98.2 درصدی خود به جمهوری اسلامی حماسه‌ای بزرگ در تاریخ خلق کردند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه بیانیه خود آورده است: ملت انقلابی و مسلمان ایران به رهبری حضرت امام(ره) نظام انقلاب اسلامی را در قرن بیستم تشکیل داد که آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است و زیباترین توصیف‌ها از این روز بزرگ و تاریخی از سوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بیان شده است که درس بزرگی برای همگان به شمار می‌رود.

در ادامه بیانیه فوق می‌خوانیم: امام(ره) 12 فروردین را روز نخستین حکومت‌الله، بزرگترین عید مذهبی و ملی، روز فروریختن کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی، روز رخت بر بستن سلطه شیطانی، روز حکومت مستضعفین، روز برادری و برابری و روز به ثمر نشستن خون شهدا نامید و رهبر معظم انقلاب نیز این روز با ارزش را به معنای حقیقی کلمه نظام مردم‌سالار و متکی بر مردم (ملت ایران) ، یک نمونه و یک الگو ، عامل عزت و اقتدار ملت ایران، زمینه‌ساز منزلت زنان، اثبات‌کننده ماندگاری نظام الهی و بر حق، به منزله به ظهور رساننده عظمت اسلام، جاری کننده امید جدید در دنیای اسلام و یک نظام دین‌مدار و پایبند به استقلال و مصالح ملت معرفی فرمودند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آرای اکثریت به اتفاق مردم به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دست‌یابی واقعی را می‌توان بزرگترین لطف الهی برای ملت ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان در عصر حاضر دانست.

در ادامه بیانیه فوق می‌خوانیم: نظام اسلامی با رهبری امام(ره) و خلف شایسته‌اش رهبر معظم انقلاب و بصیرت و فداکاری، وحدت و هم‌دلی ایرانیان به رغم دشمنی آشکار در طول 33 سال گذشته نظام سلطه ، در اوج اقتدار و درخشش است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان این بیانیه با تجلیل از مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشأن، عموم ملت ایران را به پیمانی دوباره با آرمان‌های انقلاب فراخوانده و یادآور شده است استمرار عزت و افتخار و اقتدار در گرو توجه به خدا و دین‌محوری و پایبندی به ارزش‌های الهی و پیروی از ولایت‌فقیه و بصیرت و اتحاد و هم‌دلی است و در سال 91 با حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی و رونق‌بخشی به تولید و اقتصاد ملی و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی سکوی دیگری را برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و کمال و اقتدار افزون‌تر کشور و ملت قرار دهیم.

