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۱۱ فروردین ۱۳۹۱، ۱۵:۴۲

12 فروردین خلق حماسه ای بزرگ در تاریخ ایران بود

12 فروردین خلق حماسه ای بزرگ در تاریخ ایران بود

کرج - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در بیانیه ای اعلام کرد: 12 فروردین و رای مردم به حکومت جمهوری اسلامی خلق حماسه ای بزرگ در تاریخ ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در بیانیه‌ای به مناسبت 12 فروردین تأکید کرد: استقرار جمهوری اسلامی و حاکمیت مردم‌سالاری دینی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پیام انقلاب اسلامی ایران است.

در بیانیه فوق آمده است: ظهور پیامبران الهی از بزرگترین رخدادهای تاریخ بشری است و تاریخ بشر روزها و تحولات بزرگی را به خود دیده ولی اثرات برخی از این تحولات و رخدادها عمیق‌تر و مشهودتر است.
 
در این بیانیه با تأکید بر اینکه انقلاب عظیم اسلامی ایران نقطه عطفی در تاریخ بشریت بود، تأکید شده است: انقلابی که فصل تازه‌ای را در تاریخ انسان‌ها گشود و سرآغاز بسیاری از تحولات مهم جهانی شد، انقلابی که سیر تطوری بشر را تغییر داد و یک بی‌تعریف در دیدگاه غربیان و صاحبان تمدن غالب جهانی معرفی شد و آن تمدن را به صورت عمیق و گسترده به چالش کشید.
 
در ادامه این بیانیه آمده است: یوم‌الله 12 فروردین سال 58 نوادر تاریخ است، هیچ انقلابی در جهان نمی‌توان دید که در فاصله کوتاه 50 روز پس از پیروزی با این شکوه و اقتدار، بالاترین سهم را برای مردم در نظر بگیرد و نظام سیاسی کشور به همه پرسی گذاشته شود، این نگاه امامت و ولایت‌فقیه به مردم بوده است و ملت بزرگ ایران در پاسخ به این تکریم و بزرگداشت، با حضوری باشکوه و انتخابی قاطع آرای 98.2 درصدی خود به جمهوری اسلامی حماسه‌ای بزرگ در تاریخ خلق کردند.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در ادامه بیانیه خود آورده است: ملت انقلابی و مسلمان ایران به رهبری حضرت امام(ره) نظام انقلاب اسلامی را در قرن بیستم تشکیل داد که آینده جهان را تحت تأثیر خود قرار داده است و زیباترین توصیف‌ها از این روز بزرگ و تاریخی از سوی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری بیان شده است که درس بزرگی برای همگان به شمار می‌رود.
 
در ادامه بیانیه فوق می‌خوانیم: امام(ره) 12 فروردین را روز نخستین حکومت‌الله، بزرگترین عید مذهبی و ملی، روز فروریختن کنگره‌های قصر 2500 سال حکومت طاغوتی، روز رخت بر بستن سلطه شیطانی، روز حکومت مستضعفین، روز برادری و برابری و روز به ثمر نشستن خون شهدا نامید و رهبر معظم انقلاب نیز این روز با ارزش را به معنای حقیقی کلمه نظام مردم‌سالار و متکی بر مردم (ملت ایران) ، یک نمونه و یک الگو ، عامل عزت و اقتدار ملت ایران، زمینه‌ساز منزلت زنان، اثبات‌کننده ماندگاری نظام الهی و بر حق، به منزله به ظهور رساننده عظمت اسلام، جاری کننده امید جدید در دنیای اسلام و یک نظام دین‌مدار و پایبند به استقلال و مصالح ملت معرفی فرمودند.
 
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: آرای اکثریت به اتفاق مردم به استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی و دست‌یابی واقعی را می‌توان بزرگترین لطف الهی برای ملت ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان در عصر حاضر دانست.
 
در ادامه بیانیه فوق می‌خوانیم: نظام اسلامی با رهبری امام(ره) و خلف شایسته‌اش رهبر معظم انقلاب و بصیرت و فداکاری، وحدت و هم‌دلی ایرانیان به رغم دشمنی آشکار در طول 33 سال گذشته نظام سلطه ، در اوج اقتدار و درخشش است.
 
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز در پایان این بیانیه با تجلیل از مقام والای شهیدان انقلاب اسلامی و امام راحل عظیم الشأن، عموم ملت ایران را به پیمانی دوباره با آرمان‌های انقلاب فراخوانده و یادآور شده است استمرار عزت و افتخار و اقتدار در گرو توجه به خدا و دین‌محوری و پایبندی به ارزش‌های الهی و پیروی از ولایت‌فقیه و بصیرت و اتحاد و هم‌دلی است و در سال 91 با حمایت از تولید داخلی و سرمایه ایرانی و رونق‌بخشی به تولید و اقتصاد ملی و پیگیری منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی سکوی دیگری را برای رسیدن به قله‌های پیشرفت و کمال و اقتدار افزون‌تر کشور و ملت قرار دهیم.
 
کد مطلب 1566125

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