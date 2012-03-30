هوای اردبیل در 13 فروردین نیمه ابری همراه با تند باد پیش بینی شد

رئیس اداره تحقیقات و پژوهش اداره کل هواشناسی استان اردبیل عصر جمعه در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: از عصر 12 فروردین ماه هوای نیمه ابری در برخی نقاط بویژه در جنوب استان رگبار باران و احتمال رعدو برق وجود دارد و رفته رفته به شدت ابرها در روز سیزده بدر افزوده می شود.

وی افزود: وزش باد در مناطق کوهستانی استان در بعد از ظهر با احتمال رگبار پراکنده همراه است و آنهایی که قصد خروج از منزل به مدت طولانی در 13 فروردین ماه دارند لباس گرم به همراه داشته باشند.

این کارشناس اعلام کرد: پیش بینی می شود در ساعات پایانی روز فروردین ماه دمای هوای اردبیل نسبت به دو روز گذشته کاهش یابد.

به گفته دولتی مهر با توجه به بارش هایی که در چند روز گذشته در اردبیل باریده است برخی از مناطق استان پوشیده از برف است و منظره زیبائی را به هوای بهاری منطقه بخشیده است.



