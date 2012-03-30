دوازدهم فروردین روز رخت بر بستن سلطه شیطانی از ایران اسلامی است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: یوم الله دوازدهم فروردین، روز تجلی حکومت عدل الهی و تحقق وعده حق تعالی در بذل عزت و بزرگی به مستضعفان جهان و روز استقلال طلبی واقعی ملت غیور و رشید ایران اسلامی می باشد.

وی اظهارداشت: مردم ایران در چنین روزی با حضور در پای صندوقهای رای، پایه ‌های قصر دو هزار و 500 ساله حکومت طاغوت را فرو ریختند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه دوازدهم فروردین روز اوج اعتقاد و وفاداری مردم به نظام جمهوری اسلامی ایران است، گفت: حضور مردم در این همه ‌پرسی نشان داد که هیچ نظامی نمی ‌تواند نظر خود را به ملت ایران تحمیل کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ملت ایران در روز دوازدهم فروردین ماه سال پنجاه و هشت با حضور در پای صندوقهای رای تمامی نظریه ‌های دشمنان را رد کردند، افزود: این ملت همچنان با اقتدار پشتیبان نظام و انقلاب خود است.

یاری اظهارداشت: یوم الله دوازدهم فروردین ثبت برگ زرینی دیگر بر تارک درخشان و تابناک مجاهدتهای استقلال طلبانه و آزادیخوانه تاریخ بشریست که می‌ توان به جرات آن را بی نظیر در تاریخ معاصر دانست.

وی یادآورشد: ملت آگاه، آزاده و فهیم ایران اسلامی در دوازدهم فروردین ماه سال پنجاه و هشت با رای قاطع آری و حداکثری خود به نظام بزرگ ایران بود، مهر تائید زدند.