یوم الله دوازدهم فروردین تجلی نور اسلام در جهان شد

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جمهوری اسلامی روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران، روز پیروزی مستضعفان بر مستکبران و روز تثبیت انقلاب اسلامی است.

وی اظهارداشت: تشکیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ملی ایرانی ها را بر سرنوشت خود تثبیت و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند را شاهد باشند .

فرماندار رشت گفت: دوازدهم فروردین به زیبایی توطئه های دشمنان را از میان برد و آنان را که حکومت جمهوری را بی اسلام می خواستند، به کناری افکند.

وی با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی روز تحقق آرمانهای بلند مردم است، افزود: مردم ایران بعد از پیروزی انقلاب در یک همه پرسی تاریخی برای تحقق آرمانهای والای شهیدان، به استقرار جمهوری اسلامی رای دادند.

عظمتی اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی نظریه در آمیختن حقوق خدا و مردم را در یک حکومت مطرح و آن را در قالب نظام جمهوری اسلامی به جهانیان عرضه داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه دوازدهم فروردین روز احقاق حق و پیروزی دین است، یادآورشد: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران جنبش بیداری اسلامی در جهان بیش از پیش شتاب گرفت و مسلمانان ستم دیده و محروم جهان دریافتند که با پشتوانه آموزههای دینی و اراده ملی همانند ملت ایران می توانند بر مشکلات پیروز شوند و حکومتی مردمی دلخواه تشکیل دهند.