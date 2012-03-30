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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۰:۰۳

عظمتی:

یوم الله دوازدهم فروردین تجلی نور اسلام در جهان شد

یوم الله دوازدهم فروردین تجلی نور اسلام در جهان شد

رشت - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان رشت گفت: یوم الله دوازدهم فروردین نور اسلام را پس از گذشت قرنهای زیاد نه تنها در ایران اسلامی بلکه در سراسر جهان متجلی ساخت.

سید ولی الله عظمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جمهوری اسلامی روز ظهور شخصیت واقعی مردم ایران، روز پیروزی مستضعفان بر مستکبران و روز تثبیت انقلاب اسلامی است.

وی اظهارداشت: تشکیل جمهوری اسلامی نه تنها اراده ملی ایرانی ها را بر سرنوشت خود تثبیت  و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه این بارقه امید در دل محرومان و مستضعفان جهان درخشید که بعد از قرنها رنج و درد، جلوه ای از وعده خداوند را شاهد باشند.

فرماندار رشت گفت: دوازدهم فروردین به زیبایی توطئه های دشمنان را از میان برد و آنان را که حکومت جمهوری را بی اسلام می خواستند، به کناری افکند.

وی با بیان اینکه روز جمهوری اسلامی روز تحقق آرمانهای بلند مردم است، افزود: مردم ایران بعد از پیروزی انقلاب در یک همه پرسی تاریخی برای تحقق آرمانهای والای شهیدان، به استقرار جمهوری اسلامی رای دادند.

عظمتی اظهارداشت: با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبر کبیر انقلاب اسلامی نظریه در آمیختن حقوق خدا و مردم را در یک حکومت مطرح و آن را در قالب نظام جمهوری اسلامی به جهانیان عرضه داشت.

وی همچنین با اشاره به اینکه دوازدهم فروردین روز احقاق حق و پیروزی دین است، یادآورشد: پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران جنبش بیداری اسلامی در جهان بیش از پیش شتاب گرفت و مسلمانان ستم دیده و محروم جهان دریافتند که با پشتوانه آموزههای دینی و اراده ملی همانند ملت ایران می توانند بر مشکلات پیروز شوند و حکومتی مردمی دلخواه تشکیل دهند.

کد مطلب 1566191

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