12 فروردین روزی که کنگره های قصر 2500 ساله طاغوت فرو ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، روز 12 فروردین ماه به فرموده بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران روز عید است ،‌ چرا که در این روز بزرگ ، دست اراده ملت ایران کنگره‌های قصر 2500 ساله حکومت طاغوتی را فرو ریخت و سلطه شیطانی برای همیشه رخت بر بست و حکومت مستضعفین جانشین آن شد.

انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 1357 به پیروزی نهایی رسید که بعد از این مرحله برگزیدن شکل حکومت و نام آن مهمترین مسئله پیش روی انقلاب بود که در این میان گروه های مختلف سیاسی نظامات مختلفی را برای آینده نظام مطرح می کردند.



جمهوری ایران ،‌ جمهوری دموکراتیک ، حکومت اسلامی و موارد مشابه از جمله نظام های پیشنهادی برای انقلاب اسلامی ایران بود که امام خمینی (ره) با درایت و هوشمندی خود اینگونه اسامی را انحراف از مسیر آرمانهای انقلاب عنوان و به ملت ایران سفارش کرد تا همه به جمهوری اسلامی رای بدهند ، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.



عبارت جمهوری اسلامی که امام در نظر گرفته بود از سویی ماهیت اصلی نظام که همان اسلامیت است را به نمایش می گذاشت و عبارت جمهوری نیز اراده مردم در تعیین سرنوشت را تداعی می کرد که امروزه از آن به عنوان دموکراسی یاد می شود و در واقع واژه جمهوری اسلامی جامع ترین و کامل ترین عنوانی بود که می شد برای آینده نظام اسلامی در نظر گرفت.



ملت ایران نیز که انقلاب خود را مرهون رهبری های پیامبر گونه امام امت می دانستند این بار هم کلام امامشان را به جان خریدند و همبستگی خود را در پای صندوق های رای نشان دادند و بزرگترین رویداد سیاسی در طول تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زدند.



مقدمات برگزاری همه پرسی از روزهای بعد از پیروزی انقلاب آغاز شد و سر انجام ملت ایران در طی روزهای دهم و یازدهم فروردین ماه سال1358 ، زمانی که بیش از 50 روز از آغاز پیروزی انقلاب نمی گذشت به پای صندوق های رای رفتند و در همه پرسی تعیین هویت سیاسی آینده کشور ، فعالانه شرکت و 2/98 درصد آنان به نظام جمهوری اسلامی رأی دادند و اولین بهار بعد از انقلاب را زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی ایران جشن گرفتند.



12 فروردین ماه سال 1358 سر آغاز حکومت جمهوری اسلامی و پایان بخشیدن به حکومت طاغوت و نظام سلطه بود و در این روز ملت ایران شعارهای آزادی و اسقلال را که خواست تمام شهدا و مبارزین انقلاب بود را به کرسی نشاندند.



تئوری جمهوری اسلامی برگرفته از اندیشه های ناب امام راحل بود که خط بطلانی بر تمامی نظام های حکومتی موجود در جهان کشید و بر این اساس حکومتی الهام گرفته از قوانین و تعالیم نجات بخش اسلام پایه گذاری و الگوی زندگی نوینی درعرصه های مختلف زندگی بشری ارائه کرد تا بر اساس آن نیازهای مادی و معنوی انسان فراهم شود.



امروز بعد از گذشت 33 سال از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی ، ملت مسلمان ایران قدر این گوهر گرانبها که ما حصل خون هزاران شهید است را به خوبی می داند و با حضور همیشگی خود در صحنه های مختلف سیاسی و اجتماعی از آرمانهای بزرگ انقلاب پاسداری و حراست خواهد کرد.



بی شک تحولاتی که امروز و در دهه چهارم انقلاب در کشورهای منطقه شاهد آن هستیم جرقه ای از انقلاب مردم ایران است که ملت صبور ایران با ایستادگی در برابر انواع تحریم ها و تحدید ها و ترورهای کور به جهانیان ثابت کرده اند از مسیری که در پیش گرفته اند هیچ گاه عقب نشینی نخواهند کرد و ملت های آزاده منطقه نیز می توانند با ایستادگی در برابر خواسته به حق خود در برابر نظام سلطه و طاغوت به پیروزی نهایی برسند.



رهبر معظم انقلاب در پیامی به مناسبت حلول سال 91 ، تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را به عنوان شعار سال جاری کشور مطرح کردند که در واقع جامع عمل پوشاندن به این فرموده رهبر معظم انقلاب هم از سوی مردم و هم مسئولان می تواند سدی در برابر زورگویی ها و کینه توزی های نظام سلطه در عرصه اقتصادی و سیاسی باشد.