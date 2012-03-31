12 فروردین ماه حماسه ماندگار تاریخ ایران اسلامی بود

سیدسعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، از 12 فروردین ماه به عنوان یکی از اعیاد مهم و بزرگ مذهبی یاد کرد و افزود: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رای در چنین روز مهم و سرنوشت ساز، باعث شد که آمال و آرزوهای نامشروع قدرتهای چپاولگر و مستکبر در ایران اسلامی نیست و نابود شود.

وی اظهار داشت: در این روز با عظمت و به یادماندنی، مردم ایران که از دست ظلم و جور رژیم ستم شاهی و حامیانش به ستوه آمده بودند با حضور خودجوش و بسیار چشمگیرشان به ندای رهبر کبیر انقلاب پاسخ مثبت دادند و نوع حکومت خود را "جمهوری اسلامی" انتخاب کردند.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی زنجان ، گفت: ملت غیور و انقلابی ایران با حضور حماسی خود به دشمنان دین، قرآن و بشریت نشان دادند که نسبت به سرنوشت خود و آینده کشور بی تفاوت نبوده و نیستند و به هیچ وجه ممکن تاب و تحمل بیگانگان و غارتگران در کشور ایران را ندارند.

حسینی افزود: برغم گذشت 33 سال از بهار انقلاب ، هنوز هم ملت شهید پرور ایران نسبت به ارزشها و آرمانهای انقلاب و حضرت امام خمینی (ره) حساس و وفادار هستند و این ارزش و آرمان ها را مهمترین اصل در برابر توطئه و دسیسه های شوم دشمنان اسلام می دانند.

رئیس شورای تبلیغات اسلامی زنجان ، گفت : سی و سومین 12 فروردین ماه در شرایطی فرا می رسد که نسل های دوم و سوم انقلاب اسلامی همراه با نسل اولی ها حضوری پر شور و دشمن شکن در راهپیمایی عظیم و مردمی یوم الله 22 بهمن سال 90 و با حضور پرشور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، آرای خود را در صندوق های رای ریخته و نظام اسلامی را در رفراندومی دیگر تایید کردند .

حسینی یاد آور شد : ملت آگاه وبصیر ایران اسلامی توجه خود را در سال جدید به " تولید ملی ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " معطوف کرده و در این برهه حساس خود را آماده یک حرکت پر شتاب و بزرگی به سمت پیشرفت و عدالت کرده است .

