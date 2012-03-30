علی الهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: با راه اندازی این سامانه زمینه خونگیری از روستائیانی که امکان مراجعه به شهر ندارند فراهم می شود.

وی در ادامه از اجرای فناوری نوین اهدای خون اتولوگ در استان خبر داد و افزود: اهدای خون اتولوگ یک فناوری نوین است که در آن فردی که مقرر شده در یک بازه زمانی مشخص عمل جراحی شود می‌تواند خون دهی کند تا با نگهداری خون وی، در زمان عمل از خون خود فرد استفاده شود.

مدیر کل سازمان انتقال خون قم ادامه داد: سال گذشته با حضور و همت مردم در زمینه اهدای خون رشد میانگین 4/19درصدی در استان را شاهد بودیم.

الهی اعلام کرد: سازمان انتقال خون قم در شش ماهه اول سال گذشته به عنوان استان دوم کشور و تا آخر سال90 رتبه اول در زمینه رشد اهدا را در سطح کشور کسب کرده است.

وی در پایان از کسب گواهینامه ایزو 2008-9001 توسط این سازمان خبر داد و ابراز داشت: این گواهینامه مربوط به کیفیت است و فرآیندها در هر دستگاهی باید در مسیر استانداردهای آن انجام شود و این سازمان در این زمینه هم در مسیر فرآیندها در دو سال گذشته روندهای اصلاحی را پیش گرفته و موفق به اخذ گواهینامه مذکور شده است.