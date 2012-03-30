به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ابراهیم امینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که با حضور گسترده مسافران نوروزی و مردم قم برگزار شد با اشاره به فرارسیدن 12 فروردین روز جمهوری اسلامی اظهار داشت: 12 فروردین روز حساس و سرنوشت سازی برای جمهوری اسلامی ایران است که در آن روز مردم بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی رای دادند.



وی اضافه کرد: در هیچ جای تاریخ سراغ نداریم که مردم این گونه با عشق و علاقه وارد عرصه شوند و این حجم حضور مردم نشان می‌دهد که پیروان سایر ادیان الهی که در ایران زندگی می‌کنند به این در این همه پرسی شرکت کردند و به جمهوری اسلامی رای دادند.



امام جمعه قم با اشاره به فرمایشات امام خمینی(ره) در مورد جمهوری اسلامی ایران گفت: امام روز 12 فروردین را روز حساس و سرنوشت سازی دانستند و فرمودند که باید این امانت الهی حفظ شود.



مسئولان قدر جمهوری اسلامی و مردم را بدانند



آیت‌الله امینی اظهار داشت: جمهوری اسلامی واقعا امانت الهی بوده و نگهداری آن بر عهده ما و مسئولان است. البته مردم در مواقعی که لازم بوده در عرصه انتخابات، تظاهرات و... حضور داشته‌اند اما مهم این است که مسئولان قدر این حضور را داشته باشند.



وی خطاب به مسئولان گفت: آقای مسئولی که به این مقام رسیده‌ای، اگر نظام اسلامی نبود تو اینجا نبودی. چرا به نظام خیانت می‌کنی. قدر مردم را بدانید.



امام جمعه قم تصریح کرد: مردم عزیز با امید حل مشکلاتشان جمهوری اسلامی را به پا کرده‌اند و شما که در راس کشور هستید باید مشکلات مردم را حل کنید. چرا با مردم خوش رفتاری نمی‌کنید؟



لزوم خودکفایی در عرصه‌های مختلف



آیت‌الله امینی در بخش دیگری از سخنان خود به نامگذاری سال 91 به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: این نامگذاری در شرایط کنونی بسیار حساس و مهم است، مشروط به اینکه به آن عمل شود.



وی اضافه کرد: مقام معظم رهبری ابتدا به تولید ملی اشاره کردند، یعنی اجناس مورد نیاز خودمان را در کشور خودمان تولید کنیم، به عنوان مثال در بخش کشاورزی به حدی خودکفا شویم که سیر و پیاز را از خارج وارد نکنیم، یا در بخش صنعت به گونه ای خودکفا شویم که منتظر نباشیم خارجی‌ها به ما کمک کنند که اگر روزی این کمکها نشود تورم و گرانی به وجود آید.



آیت الله امینی تصریح کرد: اگر این خودکفایی در کشاورزی، صنعت و سایر بخش‌های به وجود آید بسیاری از مشکلات مردم برطرف ‌شده و موفقیت‌های زیادی نصیب ایران می‌شود.



امام جمعه قم با اشاره به تاکید دیگر مقام معظم رهبری درباره حمایت از سرمایه گذاران ایرانی گفت: پیشنهاد رهبری این است که شرایط سرمایه گذاری به گونه ای باشد که سرمایه گذاران ایرانی که در کشورهای خارجی سرمایه گذاری کرده‌اند در کشور خودمان سرمایه گذاری کنند.



سرمایه گذاران با انبوهی از اشکال‌تراشی مسئولان مواجه هستند



وی ادامه داد: ما سرمایه گذاران خوبی داریم که ثروت‌های کلانی در خارج از کشور سرمایه گذاری کردند و اگر همین افراد در ایران سرمایه گذاری کنند نیازی به حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور نیست.



وی در عین حال افزود: البته سرمایه گذاری خارجی هم خوب است اما سرمایه گذاری ایرانی ها مهمتر است.



آیت‌الله امینی با ابراز تاسف از عدم رغبت ثروتمندان ایرانی به سرمایه گذاری در داخل کشور گفت: این عدم رغبت به خاطر نداشتن عرق ملی نیست بلکه این افراد تمایل به سرمایه گذاری در داخل کشور دارند ولی با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات در خارج وجود ندارد.



امام جمعه قم با تاکید بر لزوم برطرف شدن مشکلات در مسیر سرمایه گذاری اظهار داشت: سرمایه گذاران ایرانی که در خارج سرمایه گذاری می کنند به مسئولان ما اعتماد ندارند و مسئولان باید به صورت عملی اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند.



وی ادامه داد: وقتی از سرمایه گذاران در مورد عدم سرمایه گذاری در ایران پرسیده می‌شود آنها می‌گویند که با انبوه اشکال تراشی‌های مسئولان مواجه هستند.



مسئولان از سرمایه گذاران حمایت کنند



وی تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذاران ایرانی در صورتی عملی می شود که دولت و سایر مسئولان اعتماد سرمایه گذاران را جلب کنند و بعد از سرمایه گذاران بخواهند که در کشور سرمایه گذاری کنند.



وی نامگذاری امسال را مهم و اساسی خواند و تصریح کرد: اجرایی شدن اهداف امسال در دست دولت، مجلس، شهرداری‌ها و سایر مسئولان است.



آیت‌الله امینی گفت: امیدوارم پیام امسال مقام معظم رهبری مثل پیام‌های سابق به شعار اکتفا نشود که فقط تلویزیون بالای صفحه نمایش آن را بنویسد. این نوشتن مشکلی را حل نمی‌کند.



مسائل عقیدتی در راس امور قرار دارد

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسائل اسلامی به سه بخش اصول عقاید، مسائل فقهی و مسائل اخلاقی خلاصه می‌شود، تصریح کرد: پایه و اساس اسلام اصول و عقاید است و اگر کسی در خداشناسی، معاد و نبوت ضعف داشته باشد این ضعف او سبب می‌شود در سایر جاها هم ضعف داشته باشد.



وی گفت: مسائل عقیدتی در راس امور قرار دارد ولی جامعه ما با ضعف عقیده مبتلاست.



آیت‌الله امینی با اشاره به گستردگی مسائل فقهی گفت: با همت و تلاش علما و فقهای سلف و فعلی فقه بسیار غنی و قابل توجهی داریم که کمتر در دیگر ادیان مشاهده می‌شود و اصولا مدار اداره حوزه های علمیه بر اساس مسائل فقهی است.



وی ادامه داد: در عین حال که از علمای گذشته و فعلی تشکر می کنیم اما این سئوال قابل طرح است که آیا اخلاق در اسلام جایگاهی دارد یا خیر؟ اگر جایگاهی دارد به چه مقدار؟ آیا می‌توان نسبت به اخلاق بی‌تفاوت بود.



امام جمعه قم با بیان اینکه اخلاق بخش عظیمی از اسلام است که باید رعایت شود اظهار داشت: برای پی بردن به جایگاه اخلاق باید از احادیث، آیات قرآن، سیره پیامبر و ائمه اطهار و عدل و فلسفه استفاده کنیم.



آیت الله امینی گفت: اگر کسی به مسائل اخلاقی عمل نکند به سعادت دنیوی و اخروی او لطمه وارد می‌شود، حتی اگر به تمام واجبات عمل کند