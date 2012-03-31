قدرتهای اهریمنی در یوم الله دوازدهم فروردین سال 58 منکوب شدند

سعادتمند داودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روز جمهوری اسلامی عید استقلال واقعی ملت ایران در رسیدن به اهداف خود و ثبات این نظام الهی است.

وی همچنین دوازدهم فروردین را روز تاریخی و میثاق مردم با نظام عنوان و بر لزوم پررنگ کردن اهمیت این روزدر جامعه تاکید کرد.

فرماندار بندرانزلی گفت: روز جمهوری اسلامی برای مردم ایران یادآور استقرار حکومت الهی در سرزمین ایران همیشه قهرمان است.

وی افزود: یوم الله دوازدهم فروردین ماه سال 58 یادآور حماسه پرافتخار حضور مردم ایران در صحنه انتخابات است، حماسه ای که در آن میلیونها ایرانی از اقشار مختلف جامعه، یکپارچه بر علیه طاغوتیان صف کشیدند و به نظام جمهوری اسلامی " آری " گفتند.

داودی با اعلام اینکه دوازدهم فروردین برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی است، اظهارداشت: ملت ایران در این روز با رای 98.2 درصدی خود به جمهوری اسلامی، دنیا را انگشت به دهان کرد.

وی همچنین با بیان اینکه جمهوری اسلامی مقتدرانه در دنیا به سوی اهداف بلند خود گام بر می دارد، گفت: ایران اکنون با مدیریت هوشمندانه رهبری به کشوری الگو برای ملتهای آزادیخواه جهان تبدیل شده است.

فرماندار بندرانزلی با تاکید بر اینکه مردم ایران بعد از گذشت 33 سال از انقلاب اسلامی همچنان مستحکم در پشت سر نظام و ولایت فقیه ایستاده اند، یادآورشد: جمهوری اسلامی ایران با توکل به خدا، همراهی و همدلی ملت در حال فتح قله های توسعه و پیشرفت همه جانبه در عرصه های مختلف علمی، تکنولوژی، سیاسی و اقتصادی است.