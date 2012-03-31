بارندگی معابر شیراز را به دریاچه طبیعی تبدیل کرد/ غفلت از پیشگیری

به گزارش خبرنگار مهر، از حوالی روز سه شنبه باد و باران کلانشهر شیراز را فرا گرفت و آسمان این شهر از این روز بارانی شد.

بارشهای مستمر این چند روز باعث شد که رودخانه خشک نیز از بی آبی رهایی یافته و آب در آن جاری شود.

این بارندگیها که طی چند روز به صورت مستمر ادامه یافت باعث شد که معابر مختلف شمالی شهر شیراز دچار آب گرفتگی شود.

آب گرفتگی معابر در شیراز

آب گرفتگی در نقاط مختلف شهر نظیر محدوده معالی آباد به حدی است که خیابانهای این محدوده بیشتر به دریاچه های طبیعی شباهت داشته باشد تا محل تردد خودرو و در این راستا خودروها و عابران پیاده برای تردد دچار مشکل شدند.

البته مشکل آب گرفتگی در کلانشهر شیراز مربوط به یک یا دو مورد خاص نیست بلکه به محض وقوع بارندگی در بسیاری از نقاط شهر پدیده آب گرفتگی نیز بروز یافته و به معضلی برای این شهر تبدیل می شود.

این درحالیست که شیراز در این ایام پذیرای مسافران نوروزی است و شکل گیری مشکلاتی نظیر آب گرفتگی آنهم به صورت گسترده در محل تردد گردشگران نه تنها چهره شیراز در نزد مسافران را مخدوش خواهد کرد بلکه این مسائل موجب می شود که برای سالهای آینده پدیده هایی نظیر بارش باران در تصمیم گیری مسافران برای انتخاب شهر شیراز به عنوان مقصد سفر تاثیربگذارد.

رودخانه خشک

اگرچه طبیعی است که بارش باران آنهم به صورت گسترده و مستمر پدیده های نظیر آبگرفتگی معابر را به همراه خواهد داشت اما مدیریت سریع آن و ساماندهی مشکلات نیز از لوازم اعمال مدیریت شهری است که ازهرچند گاهی در این کلانشهر کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

این مدیریت در ایام خاص نظیر نوروز که این شهر مقصد سفر گردشگران نیز قرار میگیرد ضروری نیز جلوه می کند.

پیشگیری همیشه فراموش می شود

در شرایط خاص نظیر نوروز توجه به پیش بینی وضعیت آب و هوا باید مورد دقت بیشتر مسئولان امر قرار گیرد و قبل از وقوع بارندگی باید تمهیدات خاص آن در نظر گرفته شود تا پدیده هایی نظیر آب گرفتگی که چهره شهر را به کلی مخدوش می کند به حداقل ممکن برسد.

در این راستا "پیشگیری" واژه ای است که طی این سالها در حوزه پدیده هایی که قابل پیش بینی هستند نظیر آب گرفتگی معابر، کاهش دما و... همیشه مورد فراموشی قرار گرفته یا آنچنان به آنها کم توجهی شده که در حوزه شهری مشکلاتی را برای شهروندان ایجاد کرده است.

بر این اساس مسئولان امر برای اینکه چهره زیبایی از شهر را هم برای مسافران و هم برای ساکنین شیراز ترسیم کنند باید هرچه سریعتر نسبت به ساماندهی و مدیریت چنین پدیده هایی اقدام کنند.

سطح دریاچه های فارس بالا آمد

مدیر کل مدیریت بحران استان فارس به خبرنگار مهر گفت: بارش شدید باران در استان فارس باعث بالا آمدن سطح دریاچه ها و رودخانه ها شده است.

فایز چراغ سحرافزود: به دنبال بارش شدید باران در استان هیچگونه سیلابی گزارش نشده و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی ادامه داد: میزان بارشهای اخیر در استان مناسب بوده و خسارتی هم نداشته است.