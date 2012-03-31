مردم ایران اثبات کننده رأی قاطع خود در 12 فروردین 58 بوده اند

حجت الاسلام نصیر نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن یکی از روزهای سرنوشت ساز انقلاب اسلامی، افزود: 12 فروردین یکی از روزهای مهم، تاریخی و سرنوشت ساز جمهوری اسلامی است و روز تثبیت نظام با آرای بیش از 98 درصد از هموطنان عزیز محسوب می شود.

وی گفت: این نقطه عطفی از چند جهت در تاریخ انقلاب اسلامی بود؛ یکی اینکه مدت زیادی از 22 بهمن 57 نگذشته بود که امام خمینی(ره) با آن نگاهی جامعی که داشتند در راستای تحقق شعار "استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی" و نظام مبتنی بر ارزشهای دینی و الهی، انتخاب حکومت را در معرض افکار، رأی و نظرات عمومی قرار دادند.

این مسئول اضافه کرد: روز 12 فروردین همه مردم برای لبیک گویی به امام راحل پای صندوقهای رأی آمدند و بیش از 98 درصد به جمهوری اسلامی رأی دادند.

وی یادآور شد: در دنیا سابقه ندارد که یک انقلاب بعد از گذشت زمان کوتاهی از پیروزی اش، علیرغم همه کارشکنیها و توطئه ها، به آن انقلاب رأی مثبت بدهند؛ اما زمان پیروزی انقلاب، مردم با قاطعیت و با پیش بینی و شناخت عمیقی که امام(ره) از مردم داشت، به جمهوری اسلامی رأی دادند.

امام(ره) می دانستند که مردم برای اسلام قیام کردند

حجت الاسلام نیک نژاد افزود: امام(ره) می دانستند که مردم برای اسلام قیام کردند و با این اعتقاد و اعتماد راسخ موافقت کرده و روز 12 فروردین نظراتشان تحقق پیدا خواهد کرد.

وی عنوان کرد: نوع نظام و حاکمیتی که مدنظر امام خمینی(ره) بود این است که حکومت به رأی مردم گذاشته شود و همه مشاهده کرده اند که این نظام دموکراسی و مردم سالاری در دنیا بی سابقه و کم نظیر است.

مردم حضور قاطعی دارند

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان تهران اضافه کرد: بحمدالله بعد از آن رفراندوم و بعد از تأیید و حمایت مردم از نوع و انتخاب نظام، شاهد برگزاری و مشارکت مردم در تصمیم گیریهای اجرایی سیاسی و انتخابات هستیم و چه در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا مردم حضور قاطعی دارند.

وی گفت: مردم همیشه ثابت کرده اند که به رأی خود در روز 12 فروردین وفادارند و این مورد در روز 22 بهمن و 12 اسفند سال گذشته مشاهده شد.

این مسئول افزود: مردم بارها نشان دادند که علیرغم همه تحریمها و بعضا مشکلات اقتصادی، به نظام علاقه مند و پایبند هستند و بیعتی که با امام(ره) و مقام معظم رهبری داشته اند، ناگسستنی است.