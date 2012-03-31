رای به جمهوری اسلامی نشانه بصیرت مردم ایران است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد محمدی جوزدانی شامگاه جمعه در مراسم گرامی داشت یوم الله دوازدهم فروردین در مسجد «مصلی» شاهرود افزود: انتخاب شیوه حکومت توسط مردم آن هم در نخستین ماه های پیروزی یک انقلاب کاری بی سابقه است که در هیچ یک از نظام ها رخ نداده است.

وی افزود: امام راحل (ره) با توجه به شناختی که از ملت آگاه و با بصیرت ایران داشتند بر این باور بودند که باید انتخاب نوع نظام را به مردم واگذار کرد و این کار را نیز در 12 فروردین 58 عملیاتی کردند.

محمدی جوزدانی یادآوری کرد: آگاهی و بصیرت مردم ایران موجب درهم شکستن رژیم طاغوت و طاغوتیان و همچنین پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی و بر ملا شدن توطئه سران استکبار جهانی و حامیان آنها از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون شده است.

وی اظهار داشت: تبعیت ملت ایران از ولی فقیه، فتنه انگیزان را نابود کرده و موجب رسوایی فتنه گران در برهه های مختلف شده است.

رئیس اداره توسعه واحدهای آموزشی مرکز مدیریت حوز های علمیه کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه آحاد مردم و تفکر و شریعت اسلامی استوار بوده و مقام معظم رهبری نیز در تعبیری زیبا و عالمانه جمهوری اسلامی را مردم سالاری دینی توصیف و معنی کردند.

محمدی جوزدانی افزود: نظام جمهوری اسلامی به دنیا ثابت کرد دین اسلام قدرت و ظرفیت اداره امور را به خوبی دارد از این رو الگوی بسیار مناسبی برای کشورهای مسلمان شده است و بیداری اسلامی نیز متاثر از آن است.