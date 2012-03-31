12 فروردین اثبات تشنگی مردم برای حکومت اسلامی

حجت الاسلام محمد علاءالدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 12 فروردین روز بسیار ارزشمند و بزرگی برای ملت ایران است زیرا در این روز 99 و دو درصد از مردم این کشور به جمهوری اسلامی رأی آری دادند.

وی بیان داشت: جمهوریت شکل حکومت و اسلامی بودن محتوای آن است و مردم نیز برای اینکه حکومت ایران محتوای اسلامی به خود گیرد انقلاب کردند تا از ظلم و ستم شاهنشاهی رهایی یابند.

حاکمیت اسلام برای مردم و فقهای شیعه یک آرزوی مقدس بود

امام جمعه دماوند ادامه داد: اسلامی بودن از ابتدای رسالت پیامبر(ص) وجود داشته ولی حاکمیت آن برای مردم و فقهای شیعه یک آرزوی مقدس بود.

وی عنوان کرد: خداوند در طول تاریخ سعادت برقراری حکومت اسلامی را نصیب امام خمینی(ره) کرد و با خواست مردم این حکومت در ایران مستقر شد.

علاءالدینی افزود: امام خمینی(ره) بر خلاف سایر رهبران دیگر انقلابهای جهان، هدفها و مکتب اسلام را برای مردم روشن کرد و جامعه ایران با محتوای حکومت و انقلاب اسلامی آشنایی کامل داشتند.

12 فروردین روز غرور و سربلندی ملت مسلمان ایران است

وی یادآور شد: دوازدهم فروردین از عیدهای بزرگ تاریخ پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و روز غرور و سربلندی ملت مسلمان ایران است.

وی اظهار داشت: ایرانیان در روز 12 فروردین با حضور پرشکوه خود خواستار جاری شدن نسخه شفا بخش اسلام در جامعه شدند.

حجت الاسلام علاءالدینی ادامه داد: در زمان حاضر نیز ولایت فقیه و تقید اسلام در این ولایت، آن را از دیکتاتوری بودن می رهاند و اگر قرار باشد نظام اسلامی رنگ و محتوای اسلام به خود گیرد وجود فقیهی اسلام شناس در رأس آن الزامی است.

وی یادآور شد: اعتقاد مردم به انقلاب اسلامی و ولایت فقیه از جاری شدن استبداد و استکبار در ایران اسلامی جلوگیری می کند.

بزرگداشت روز جمهوری اسلامی نباید به یک روز اختصاص یابد

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند اظهار داشت: بزرگداشت روز جمهوری اسلامی ایران نباید به یک روز اختصاص یابد و در این جامعه آن طور که شایسته است به این عید ملی و مذهبی پرداخته نمی شود.

حجت الاسلام علاءالدینی افزود: این روز بزرگ می تواند از 12 تا بیستم فروردین ماه که روز انرژی هسته ای نام گرفته است ادامه داشته باشد.

وی بیان داشت: روز دوازدهم و بیستم فروردین ماه از روزهای پر افتخار برای ملت ایران محسوب می شود و می توان این مدت زمانی را به نام هفته جمهوری اسلامی نامگذاری کرد.

عدد 12 در قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار است

امام جمعه شهر دماوند ادامه داد: 12 یک عدد مقدس است که در قرآن کریم از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نامگذاری اعداد ماههای سال، ائمه اطهار و ... از نمونه های بارز در این کتاب آسمانی است.

وی عنوان کرد: خواست خداوند بود که در روز 12 فروردین وبعد از گذشت مدتی از شکل گیری انقلاب اسلامی ایران جمع کثیری از مردم به استقرار این حکومت و برچیده شدن بساط ظلم و فساد شاهنشاهی رأی مثبت دهند.

حجت الاسلام علاءالدینی ادامه داد: توفیق در برقراری چنین نظامی، آن هم در کشوری که در طول تاریخ چند هزار ساله خود همواره در سلطه شاهان وابسته به بیگانه قرار داشته است، یک امتیاز بزرگ برای انقلاب اسلامی ایران به حساب می‌آید.