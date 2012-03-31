مردم طبیعت را در سیزده بدر به زباله دانی همگانی تبدیل نکنند

امیر عبدوس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه " روز طبیعت " فقط یک شعار نیست بلکه نشانه شعور بالای مردمی است، افزود: طبیعت بهترین هدیه از طرف خداوندگارعالم به بندگان است.

وی همچنین بر ضرورت فرهنگ سازی مبنی براینکه حفاظت از طبیعت هدیه نسل امروز به آیندگان است، اظهارداشت: فرهنگ احترام به طبیعت را باید از کودکی آموخت و در بزرگسالی به کوچکترها آموزش داد.

مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: " روز طبیعت " فرصت بسیار مناسبی برای انتقال این درس بزرگ به فرزندان با روحیه خلاقانه است.

وی افزود: کودکان باید بدانند که طبیعت زیبای سرزمین ایران، خانه بزرگتر همه افراد به شمار می آید و ضرر آسیب رساندن به درختان و سبزه زارها، نخست متوجه خودمان خواهد بود.

عبدوس اظهارداشت: اگر کودکان یاد بگیرند که درختان، ریه های تنفسی زمین هستند و بدون آنها حیات روی زمین رو به نابودی می رود، هیچگاه به از بین رفتن طبیعت شگفت انگیز کشور راضی نخواهند شد.

وی گفت: کودکان امروز پدران و مادران فردای این سرزمین اند و با این فرهنگ سازی درست می توان عشق به طبیعت را در دل آنها کاشت.

مدیرکل محیط زیست گیلان با تاکید بر اینکه در روز طبیعت نباید به طبیعت آسیب رساند، افزود: به فرموده حضرت علی (ع ) " نگاه کردن به سبزه موجب شادابی است ".

وی همچنین با اشاره به اینکه طبیعت امانت الهی اظهارداشت: حفظ و گسترش طبیعت تضمین زندگی پویا برای آیندگان است.

عبدوس در ادامه خواستار تلاش مسئولان فرهنگی به ویژه رسانه ها با هدف فرهنگ‌ سازی گسترده ‌تر برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست استان شد.