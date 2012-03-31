مراوه تپه؛ رویشگاه پسته های وحشی، شهر تپه های تاریخی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، تنها بازمانده پسته اصیل ایرانی فقط در این منطقه یافت می شود که از خواص دارویی زیادی نیز برخوردار است.

این منطقه دارای هفت هزار هکتار وسعت است و می توان از هر اصله آن حدود 70 کیلو پسته برداشت کرد که در حال حاضر هیچ متولی خاصی ندارد و مردم منطقه از این پسته ها برداشت کرده و به استانهای همجوار می فروشند.

قدمت 800 ساله پسته قازنقایه



پسته های قازانقایه شامل پسته های طبیعی هستند که کارشناسان برآورد می کنند قدمتشان بیش از 800 سال است، این درختان در عرصه ای بالغ بر 40 هزار هکتار گسترش دارند که بیشترین تراکم در عرصه ای به مساحت 7 هزار هکتار است.



تعداد پایه های پسته در هکتار، تعداد پایه های نر و ماده، شاخصهای رویشی وضع بذر دهی و گونه های همراه، وضعیت خاک منطقه، در این طرح کار شده که اطلاعات پایه را به ما می دهد.

از نظر سابقه بهره برداری در منطقه از سنوات قدیم برداشت میوه پسته توسط افراد محلی صورت می گرفته است که مدیریت برداشت آن بیشتر زیر نظر منابع طبیغی استان خراسان و بعد منابع طبیعی استان گلستان و کلاله بوده است.





میوه پسته توسط مردم محلی استفاده می شد و بعد که منطقه به منابع طبیعی واگذار شد، عرصه قرق می شد تا براداشت پیش از موعد صورت نگیرد.

مراوه تپه شهر تپه های تاریخی



شهرستان مراوه تپه علاوه بر داشتن باغ پسته، به شهر تپه های تاریخی ایران مشهور است و گردشگران زیادی برای دیدن این اثر باستانی لحظه شماری می کنند.

این شهرستان تاریخی از مناطق ترکمن صحرا و مرکزش شهر مراوه‌تپه است که در شمال خاوری ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و در سال ۱۳۸۶ خورشیدی بخش مراوه‌تپه شهرستان کلاله به شهرستان ارتقاء یافت و از آن جدا شد.

روستای مراوه تپه در سال ۱۳۷۹ به شهر تبدیل و مراوه نامگذاری شد، این شهر در سال ۱۳۱۱ توسط آلمانیها نقشه کشی و بنا و نام این شهر از تپه باستانی واقع در شرق شهر گرفته شده‌است.

منطقه مراوه تپه یکی از مساعدترین مناطق کشاورزی استان به شمار می‌رود و استعداد زیادی در تولید محصولات کشاورزی دارد.

وجود آثاری از گذشتگان که نشان دهنده قدمت چندین ساله آن خطه باشد و به عنوان مظهر و سمبل مطرح می شود از آن جمله ابنیه ها، تپه ها، مساجد، اماکن مذهبی و .. که نام مراوه تپه با نام یکی از این آثار که به شکل " تپه" بنام مراوه تپه مزین می شود.

این آثار می توانند جاذبه خوبی برای جذب گردشگران از اقصی نقاط کشور شوند که خود در پیشرفت و تعالی منطقه مؤثر بوده و بعضا ایجاد شغل هایی نیز در کنار آن میسر می شود.



تپه مراوه که در شرق مراوه تپه قرار دارد و یکی از علل نام گذاری مراوه تپه نیز این تپه است و این تپه سمبل شهر است و نظیر این تپه، تپه ای نیز در ابتدای ورودی شهر از مسیر کلاله قرار دارد که فاصله تقریبی این دو تپه دو کیلومتر است.

" قوشه تپه" به زبان محلی یعنی دو تپه، این تپه ها در نزدیکی روستایی به همین نام یعنی قوشه تپه در شرق مراوه تپه در فاصله ای حدود 28 کیلومتر با فاصله ای تقریبی چهار متر از هم قرار گرفته اند و شکل ظاهری آنها هیچ تفاوتی با هم ندارند و گویا روزگاری به روی این تپه ها برج و بارویی برای نگهبانی و حراست بوده است.



از این تپه های قدیمی کاسه ها و کوزه هایی لعابی شکسته که بر روی آن نقاشی شده بود بدست آمده است و این تپه ها را با شیب ملایمی حدود 45 درجه ساختند که انسان براحتی می تواند از هر جایی که بخواهد از پای تپه به قله آن صعود کند.

قطر تپه شمالی در قله آن 35 متر و قطر تپه جنوبی 40 متر است و این تپه ها بعد از روستای قوشه تپه در کنار جاده اصلی روستای قازانقایه قرار دارند و نظر هر بیننده و رهگذری را به خود جلب می کند.

علاوه بر تپه های تاریخی، آرامگاه دولت محمد آزادی و مختومقلی فراغی، قیزلز قلعه واقع در پنج کیلومتری مراوه تپه و در کنار روستای یکه چنار، تپه دهکده تک چنار، مدرسه سید قلیچ ایشان واقع در روستای کریم ایشان که از بناهای دوره قاجاریه از جمله جاذبه های تاریخی و گردشگری شهرستان مراوه تپه است.