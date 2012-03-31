به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، سید حسن نصرالله با اشاره به افتتاح مجتمع حضرت زینب(س) گفت: این مرکز طی جنگ سال 2006 مورد بمباران شدید قرار گرفت و هدف دشمن از تخریب سیاسی، روحی و روانی بود که آبادانی مجدد آن کوبنده ترین واکنش به ویرانی آن است.

وی افزود: دلیل انتخاب نام حضرت زینب برای این مرکز کاملا واضح است زیرا ایشان مظهر پایداری وامیدواری به آینده بود. دشمن سعی در تخریب اراده ما را داشت اما با آبادانی و صبر می مانیم و دشمن رو به نابودی است.

دبیر کل حزب الله لبنان درباره اوضاع کشورش گفت: ادامه حیات حکومت لبنان به نفع کشور است و ما از دولت می خواهیم به طورجدی با مسئولیتهای خودعمل کند.ما تاحد امکان سعی می کنیم که انتقادی ازدولت نکنیم اما این بدان معنی نیست که ملاحظاتی درباره آن نداشته باشیم.

وی بیان کرد: عملکرد دولتها مهم است و باید موانع حزبی، شخصی و گروهی مانع فعالیت و عملکرد دولت نشود و همه مسئولان باید در مقابل مردم مسئولیت پذیر باشند زیرا این به نفع کشور است به ویژه که در روز قیامت اعمال محاسبه خواهد شد.

نصرالله اظهار داشت: برخی در داخل برداشت غلطی از وقایع سوریه داشتند و به گونه ای می پنداشتند که اوضاع سوریه کاملا مشخص است و دلیلی ندارد که لبنانی ها وقت را از دست بدهند.

وی گفت: ما از ابتدا گفتیم که نمی خواهیم لبنان رو به ویرانی برود.اختلاف نظرهایی درباره اوضاع سوریه وجود دارد و این طبیعی است زیرا هر کس می تواند در چارچوب ضوابط و رعایت ثبات لبنان به ارائه دیدگاه خود بپردازد و این موضوع دو لبه دارد ما می توانیم کشور را ویران یا آن را حفظ کنیم.

دبیر کل حزب الله لبنان با اشاره به اوضاع بحرین گفت: عدم درج موضوع بحرین در اجلاس سران کشورهای عربی با هدف به رسمیت نشناختن مشکل بحرین صورت گرفت.

وی بیان کرد: برخی کشورها تهدید کردند اگر موضوع بحرین در اجلاس سران عرب در بغداد مطرح شود آن را تحریم خواهند کرد و این بی توجهی مظلومیت بیش از حد مردم بحرین را می رساند اما ذره ای از روحیه وعزم این ملت کم نخواهد کرد.

نصرالله اظهار داشت: عدم درج موضوع بحرین در اجلاس سران عرب غیر طبیعی است زیرا مردم بحرین عرب هستند و گزینه مسالمت آمیز را دنبال می کنند اما در معرض سرکوب قرار گرفته اند.

وی گفت: چه تفاوتی میان کسی که با گلوله کشته می شود و کسی که با گازهای سمی کشته می شود وجود دارد؟ گازهای سمی کشنده هستند و با به کارگیرندگان آن وانمود می کنند که از گلوله استفاده نمی کنند.این گازها نه تنها علیه تظاهرات کنندگان بلکه علیه منازل نیز استفاده می شود که مصداق قتل عمد است.

نصرالله درباره تحولات روز زمین بیان کرد: روز زمین روزی از روزهای فلسطین و قدس است و بزرگداشت این روز مهم است زیرا تاکیدی بر آرمان فلسطین، مقدسات و سرزمین آن است.اشغالگران و همراهان آنها می خواهند که موضوع فلسطین از اولویتها خارج و به تدریج به فراموشی سپرده شود.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: اسرائیل قصد دارد که اراضی جدیدی را از کرانه باختری را مصادره کند و این دهن کجی آشکار به جهان عرب و همه اجلاسهای عربی است.

وی بیان کرد: فلسطین به سبب عوامل متعدد که مهمترین آن وجود مقاومت است فراموش نخواهد شد به ویژه که همه تلاشها و هزینه کردن میلیاردها دلار ره به جایی نبرده است.

نصرالله گفت: فلسطینی ها بر آرمانهای خود اصرار دارند و همه امت اسلامی باید حامی آنها باشند و این مسئولیتی بر گردن همگان است و این مسئولیت پذیری است که پیروزی را به ارمغان می آورد.

دبیر کل حزب الله لبنان افزود: امت اسلامی قادر است که قدس و فلسطین را به آغوش خود بازگرداند، راه مشخص است و نیاز به اراده و عزم راسخ دارد.

وی بیان کرد: پس از اجلاس بغداد می گوییم هر ساعت که بگذرد و فلسطین در اشغال باقی بماند حکام عرب و ارتشهای آنها مورد بازخواست واقع خواهند شد زیرا این امت قادر به رفع ظلم است اما تاکنون اقدامی انجام نداده است.

دبیر کل حزب الله لبنان در ادامه با اشاره به اوضاع سوریه گفت: موضوع سرنگونی نظام سوریه با گزینه نظامی منتفی است و این از اوضاع بین المللی و منطقه ای مشخص است.

وی اظهار داشت: گروههای مسلح از سرنگونی نظام عاجز مانده است و مواضع بین المللی متاثر از وضع میدانی سوریه است و کسانی که به گزینه نظامی برای سرنگونی نظام دلخوش کرده اند در اشتباه به سر می برند به ویژه که به کار گیری این گزینه هزینه زیادی دارد.

نصرالله بیان کرد: دخالت نظامی خارجی که خطری واقعی در ماههای گذشته محسوب می شد می توان گفت تمام شده یا حداقل افول کرده و جز آمریکا که طرفی ضعیف در موضع سوریه است احدی از این گزینه حرف نمی زند.

دبیرکل حزب الله افزود: موضوع اعزام نیروهای عربی به سوریه و تجهیز گروههای مخالف سوری نیز به سبب مخاطرات آن پایان یافته تلقی می شود.

وی ذکر کرد: اوضاع سوریه مورد اهتمام ویژه منطقه ای و جهانی است و این طبیعی است زیرا موضع سوریه و آینده آن تاثیر زیادی بر وضع منطقه دارد.

سید حسن نصرالله افزود: اگر کشورهای منطقه خواهان آرامش آن هستند باید به راه حل سیاسی و گفتگو روی آورند و دیگر گزینه ها را رها کنند و همه کسانی که اخلاص دارند باید در این باره کمک کنند.

وی اظهار داشت: توجه به راهکاری غیر از گزینه مسالمت آمیز و سیاسی به نفع سوریه، امت اسلامی نیست و فقط به نفع اسراییل و فتنه افکنان در منطقه است.

دبیر کل حزب الله لبنان گفت: از زمانی که "کوفی عنان" نماینده دبیر کل سازمان به سوریه رفت توجهی به طرح اتحادیه عرب نکرد و این به مفهوم پایان موضوع است و گفتگو میان نظام و مخالفان راهکار صحیحی است به ویژه که رهبران سوریه با شروع اصلاحات جدی آمادگی خود را برای گفتگو اعلام کرده اند.