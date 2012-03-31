6 روستای خراسان شمالی گرفتار سیل شدند/ یک نفر مفقود و 3 میلیارد ریال خسارت

سرپرست مدیرت بحران خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بارندگی شدید عصر جمعه و بامداد شنبه 12 فروردین ماه، 6 روستای خراسان شمالی بر اثر وقوع سیل دچار حادثه شد که در این حوادث یک نفر مفقود و 3 میلیارد ریال خسارت به مناطق روستایی این استان وارد شد.

محمد آروین افزود: سیل در روستای استاد شهر فاروج علاوه بر مفقود شده یک نفر از اهالی این روستا، سبب آبگرفتگی منازل، تخریب جاده روستایی و از بین رفتن پل این روستا شده که در نتیجه آن 5 نفر از اهالی روستا از شب گذشته در طرف دیگر رودخانه گیر افتاده و تلاش امدادگران برای انتقال آنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: همچنین سیل در روستاهای حصار بخش شوقان و قلی بخش سنخواست در شهرستان جاجرم سبب آبگرفتگی منازل، تخریب پل و جاده روستایی شده است.

آروین با بیان اینکه سیل در سه روستای شهرستان بجنورد سبب بروز خسارات شده است تصریح کرد: سیل در روستاهای صندل آباد، بازخانه و رختیان بجنورد سبب آبگرفتگی منازل و تخریب پل و جاده روستایی شده است.

وی افزود: این سیل همچنین قریب به 80 راس گوسفند در روستای حصار حسینی جاجرم را تلف کرد.

سرپرست مدیرت بحران خراسان شمالی با بیان اینکه برآورد اولیه از میزان خسارت سیل در خراسان شمالی رقمی در حدود 3 میلیارد ریال است افزود: رقم دقیق خسارت پس از اعلام نظر فرماندار هر شهرستان که رییس بحران شهرستان مربوطه محسوب می‌شود اعلام می‌شود.

