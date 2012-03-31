اعمال محدودیت های ترافیکی در کردستان/تردد نفتکش های عراقی ممنوع شد

رمضان نادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعمال محدودیت های ترافیکی در جاده های استان کردستان طی روزهای 12 و 13 فروردین ماه سال جاری اظهار داشت: به دلیل افزایش ترافیک و همچنین تمایل مردم به مسافرت بیشتر محدودیت های ترافیکی برای امروز و فردا در جاده های برون شهری استان کردستان اعمال شده است.

وی عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته طی روزهای 12 و 13 فروردین ماه سال جاری در مسیرهای سنندج - مریوان و سنندج - دیواندره - سقز تردد کلیه ماشین های سنگین باری به غیر از وسائل نقلیه حامل مواد فاسد شدنی ممنوع است و در صورت تردد پلیس راه ماشین های متخلف را متوقف می کند.

رئیس پلیس راه استان کردستان بیان کرد: در کنار اعمال محدودیت برای تردد وسائل سنگین باری، تردد کلیه نفتکش های عراقی طی روزهای 12 و 13 فروردین ماه سال جاری ممنوع است و انتظار می رود که سایر سازمان های دولتی به ویژه حمل و نقل پایانه های استان نیز همکاری لازم را برای اجرایی کردن این محدودیت ها با پلیس راه داشته باشد.

وی به وضعیت ترافیک در جاده های استان کردستان طی روزهای اخیر اشاره کرد و گفت: علیرغم اینکه شمار تردد در جاده های استان افزایش یافته است ولی خوشبختانه حوادث افزایش پیدا نکرده است و انتظار می رود که مردم با رعایت قوانین و مقررات در این دو روز زمینه را برای کاهش شمار تصادفات و کشته های ناشی از این حوادث در استان کردستان فراهم کنند.

نادری با اشاره به لزوم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی یادآور شد: همکاری مردم و پلیس در ایام تعطیلات سال جاری در استان کردستان باعث کاهش شمار کشته های تصادفات رانندگی شد و انتظار می رود که این فرهنگ ترافیکی در سایر روزهای سال نیز از سوی مردم به خوبی رعایت شود.

وی در پایان عنوان کرد: خوشبختانه طی 48 ساعت گذشته حادثه و تصادف رانندگی که منجر به مرگ شود در جاده های استان کردستان گزارش نشده است و انتظار می رود که با رعایت احتیاط از سوی مردم این وضعیت در روزهای 12 و 13 فروردین ماه نیز ادامه داشته باشد.