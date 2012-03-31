جاده جنگل گلستان به چمن بید مسدود شد

سرپرست مدیریت بحران خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: این محور به علت بارندگی و سیل از ساعت 5 صبح شنبه 12 فروردین تا اطلاع ثانوی مسدود است.

محمد آروین با بیان اینکه سیل شب گذشته در جنگل گلستان خسارت جانی به همراه نداشته اظهار داشت: حضور به موقع امدادگران و همکاری مردم سبب جلوگیری از خسارت جانی در این واقعه شد.

وی افزود: مسافران نوروزی می توانند از مسیرهای جایگزین بجنورد - اسفراین - جاجرم و یا از مسیر چمن بید به جاجرم از طریق جاده سمنان تردد نمایند.

آروین تصریح کرد: بارش باران در اکثر نقاط استان از عصر جمعه آغاز و تا ساعات ابتدایی بامداد شنبه 12 فروردین ادامه داشت.