تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم فروردینماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هشتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و سی و یکم مارس سال 2012 میلادی.
- رقابتهای کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا در وزن 120 کیلوگرم و مسابقات کشتی فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا در اوزان 55، 74 و 84 کیلوگرم از امروز در مجموعه دولت شهر آستانه پایتخت قزاقستان پیگیری میشود.
- هفته سی و یکم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* آستون ویلا - چلسی
* اورتون - وست برومویچ
* فولهام - نوریچ
* منچسترسیتی - ساندرلند
* ویگان - استوک سیتی
* ولوورهمپتون - بولتون
* کوئینز پارک رنجرز - آرسنال
- هفته سی و یکم از رقابتهای فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* گیخون - زاراگوزا
* راسینگ - گرانادا
* اوساسونا - رئال مادرید
* مالاگا - بتیس
* بارسلونا - بیلبائو
- هفته سی ام از رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز میشود:
* کاتانیا - میلان
* پارما - لاتزیو
- روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابتهای بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
* آگسبورگ - کلن
* کایزرسلاترن - هامبورگ
* نورنبرگ - بایرن مونیخ
* لورکوزن - فرایبورگ
* وردربرمن - ماینتس
* هرتابرلین - وولفسبورگ
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