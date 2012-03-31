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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۱۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا و پیگیری مسابقات فوتبال باشگاهی در اروپا از مهم ترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هشتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و سی‌ و یکم مارس سال 2012 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا  در وزن 120 کیلوگرم و مسابقات کشتی فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا  در اوزان 55، 74 و 84 کیلوگرم از امروز در مجموعه دولت شهر آستانه پایتخت قزاقستان پیگیری می‌شود.

- هفته سی‌ و یکم از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* آستون ویلا - چلسی
* اورتون - وست برومویچ
* فولهام - نوریچ
* منچسترسیتی - ساندرلند
* ویگان - استوک سیتی
* ولوورهمپتون - بولتون
* کوئینز پارک رنجرز - آرسنال

- هفته سی‌ و یکم از رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* گیخون - زاراگوزا
* راسینگ - گرانادا
* اوساسونا - رئال مادرید
* مالاگا - بتیس
* بارسلونا - بیلبائو

- هفته سی ام از رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:
* کاتانیا - میلان
* پارما - لاتزیو

- روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابت‌های بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* آگسبورگ - کلن
* کایزرسلاترن - هامبورگ
* نورنبرگ - بایرن مونیخ
* لورکوزن - فرایبورگ
* وردربرمن - ماینتس
* هرتابرلین - وولفسبورگ

کد مطلب 1566225

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