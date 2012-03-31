تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه دوازدهم فروردین‌ماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هشتم جمادی الاول سال 1433 هجری قمری و سی‌ و یکم مارس سال 2012 میلادی.

- رقابت‌های کشتی آزاد گزینشی المپیک در قاره آسیا در وزن 120 کیلوگرم و مسابقات کشتی فرنگی گزینشی المپیک در قاره آسیا در اوزان 55، 74 و 84 کیلوگرم از امروز در مجموعه دولت شهر آستانه پایتخت قزاقستان پیگیری می‌شود.

- هفته سی‌ و یکم از رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* آستون ویلا - چلسی

* اورتون - وست برومویچ

* فولهام - نوریچ

* منچسترسیتی - ساندرلند

* ویگان - استوک سیتی

* ولوورهمپتون - بولتون

* کوئینز پارک رنجرز - آرسنال

- هفته سی‌ و یکم از رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* گیخون - زاراگوزا

* راسینگ - گرانادا

* اوساسونا - رئال مادرید

* مالاگا - بتیس

* بارسلونا - بیلبائو

- هفته سی ام از رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دو دیدار زیر آغاز می‌شود:

* کاتانیا - میلان

* پارما - لاتزیو

- روز دوم از هفته بیست و هشتم رقابت‌های بوندس لیگای آلمان امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* آگسبورگ - کلن

* کایزرسلاترن - هامبورگ

* نورنبرگ - بایرن مونیخ

* لورکوزن - فرایبورگ

* وردربرمن - ماینتس

* هرتابرلین - وولفسبورگ