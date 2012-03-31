شهدای ما راه عرفان را خیلی سریع طی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرسرتیپ رضا خرم طوسی جمعه شب به همراه امیر سرتیپ سیدعلی محرابی فرمانده قرارگاه منطقه جنوب غرب ارتش، با حضور در معراج شهدای پادگان محمودوند، ضمن زیارت شهدا، در جمع خادمین و زائران در این معراج حضور یافت.

امیر سرتیپ رضا خرم طوسی، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در این معراج، به زیارت شهدای معراج محمودوند پرداخت و سپس دقایقی برای حاضران صحبت کرد.



جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش با اشاره به اینکه هر عملی که در راه خدا انجام شود، جهاد در راه خدا است تصریح کرد: در زمان جنگ تحمیلی برای جوانان این کشور قسمت شده بود که با بزرگواری و گذشت خود، در برابر دشمن متجاوز به مقاومت پرداخته و به جهاد در راه خدا بپردازند.



وی ادامه راه شهدا را در شناخت و ادامه مسیر آرمانی آنها دانست و تاکید کرد: امروز جهاد جوانان ما، جهاد علمی، جهاد فکری، جهاد تبلیغی و حتی جهاد لسانی در بیان حق و حمایت از حق است.



خرم طوسی اضافه کرد: دروازه شهادت تنها به سوی اولیا خدا و کسانی که به خاطر او به جهاد می پردازند باز می شود. در دوران جنگ تحمیلی این دروازه و این جایگاه به روی کسانی گشوده شده که عارفان و عالمان بزرگ همچون آیت الله جوادی آملی به آن غبطه می خورند.



جانشین رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به سن و سال جوان رزمندگان و شهدای اسلام، گفت: «شهدای جنگ تحمیلی افرادی بودند که با شهادت خود در سنین نوجوانی و جوانی، راه بزرگ علما و عرفای اسلام را خیلی سریع تر طی کردند و به مقصد اعلی رسیدند».