تساوی پرگل دورتموند و اشتوتگارت/ صدرنشین در خانه متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا جمعه شب با برگزاری یک دیدار آغاز شد که طی آن تیم‌های دورتموند و اشتوتگارت درحالی به تساوی 4 بر 4 رضایت دادند که تا دقیقه 82 دورتموند از میزبانش عقش بود اما با جبران این شکست تا مرز پیروزی هم پیش رفت اما در ثانیه‌های پایانی گل تساوی را دریافت کرد.

در این دیدار که در ورزشگاه "سیگنال ایدونا پارک" و در حضور بیش از 80 هزار تماشاگر برگزار شد، شینجی کاگاوا(33)، یاکوب بلاژوکوفسکی(49)، ماتس هوملز(82) و ایوان پریسیچ(87) برای دورتموند گل زدند و وداد ایبیسویچ(71)، یولیان شیبر(77 و 79) و کریستیان گنتنر(90) گل‌های اشتوتگارت را به ثمر رساندند.

با این تساوی دورتموند 63 امتیازی شد و اختلاف خود با تیم دوم جدول این مسابقات که بایرن مونیخ است را به 6 امتیاز رساند. اشتوتگارت هم با 40 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به لورکوزن و وردربرمن به رده پنجم صعود کرد.

- برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و هشتم رقابت‌های فوتبال بوندس لیگا به شرح زیر است:

شنبه 12/01/91

* آگسبورگ - کلن

* کایزرسلاترن - هامبورگ

* نورنبرگ - بایرن مونیخ

* لورکوزن - فرایبورگ

* وردربرمن - ماینتس

* هرتابرلین - وولفسبورگ

یکشنبه 13/01/91

* هانوفر - مونشن گلادباخ

* هوفنهایم - شالکه

جدول رده‌بندی:

1- دورتموند 63 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- بایرن مونیخ 57 امتیاز

3- شالکه 53 امتیاز

4- مونشن گلادباخ 51 امتیاز

5- اشتوتگارت 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)

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16- هامبورگ 27 امتیاز

17- هرتابرلین 26 امتیاز

18- کایزرسلاترن 20 امتیاز