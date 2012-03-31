درگذشت سیمین دانشور / بدهی 6.5 میلیون یورویی نمایشگاه کتاب تهران

مرور اخبار مهم حوزه فرهنگ و ادبیات را با خبری درباره جعل فیپا در برخی شهرها آن هم تنها با 10 هزار تومان آغاز می‌کنیم.

این جریان را مدیرکل پردازش و ساماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در همایش ناشران کشور با مسئولان بخش فیپای این سازمان که روز یکشنبه 30 بهمن برگزار شد، رسانه‌ای کرد.

جعل فیپای کتاب با 10 هزار تومان!

رضا خانی‌پور درسخنان خود از جعل فیپا دربرخی شهرهای کشور با قیمت‌هایی حدود 10 تا 20 هزار تومان خبر داد و ناشران را از هر گونه همکاری خارج از ضوابط و مقررات با این قبیل مراکز بر حذر داشت.

وی در عین حال همکاری ناشران را با اداره کل مطبوعش خوب توصیف کرد و گفت: طبق آمار مربوط به سال 2004 میلادی کتابخانه ملی ایران بعد از کتابخانه کنگره آمریکا و کتابخانه بریتانیا سومین مرکز اصلی در صدور فیپا برای ناشران است.

مدیر کل پردازش و سازماندهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران همچنین با اشاره به برخی مشکلات مربوط به فیپا گفت: برخی از کتاب‌ها مجوز نمی‌گیرد اما علی رغم این اتفاق، برای آنها فیپا صادر می‌شود. این وضعیت در مورد کتاب‌هایی که مجوز می‌گیرند، ولی چاپ نمی‌شوند هم صادق است.

در این برنامه همچنین سعیده اکبری داریان، سرپرست اداره کل منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در گزارشی که ازعملکرد واحد مربوطه ارائه کرد، گفت: 145 هزار و 738 عنوان رکورد فیپا که دراین واحد به ثبت رسیده، فاقد موجودی است.

وی در توضیح این نکته تاکید کرد: به عبارت دیگر بسیاری از کتاب‌ها و منابع که فیپا می‌گیرند از سوی ناشران به کتابخانه ملی ارائه نمی‌شوند. این در حالی است که یکی از وظایف ناشران، تحویل کتاب به این سازمان به محض دریافت فیپا است.



سفرهای استانی جایزه «کتاب فصل» هم کلید خورد

اما بشنوید از تمرکز زدایی در «جایزه کتاب فصل». علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب - موسسه مجری این جایزه - از تصمیم این موسسه برای برگزاری دست کم یک یا دو دوره جایزه مذکور در شهرهایی غیر از پایتخت خبر داد.

وی هدف از این کار را تمرکززدایی و فراهم شدن ارتباط نویسندگان مرکزنشین با نویسندگان ساکن در استان‌های مختلف عنوان کرد و افزود: طبعاً برگزاری این جایزه در دیگر استان‌ها باعث تقویت آن خواهد شد. ضمن اینکه ما قصد داریم برخی مشکلاتی را که باعث می‌شود کتاب‌های نویسندگان شهرستانی به دبیرخانه نمی‌رسد؛ برطرف کنیم.

در پی این تصمیم نخستین دوره استانی جایزه کتاب فصل و نوزدهمین دوره این جایزه 20 اسفند در شیراز مرکز استان فارس برگزار شد.

جوایز شایستگان تقدیر «کتاب سال» به سال بعد موکول نشد

خبر دیگر پیرامون جوایز دولتی حوزه کتاب اینکه امسال برای نخستین بار جوایز شایستگان تقدیر «کتاب سال» برخلاف 28 دوره قبل در همان سال (1390) اهدا شد.

بنا به تصمیم بهمن دری معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امسال برای نخستین‌بار جوایز نفرات شایسته تقدیر کتاب سال جمهوری اسلامی ایران به هفته کتاب سال بعد موکول نشد.

تصمیم برای اهدای جوایز شایستگان تقدیر این جایزه در سال جاری در حالی است که بر اساس ماده 7 آیین‌نامه آن «مراسم اهدای جوایز شایستگان تقدیر کتاب سال در ایام هفته کتاب سال بعد برگزار خواهد شد».

همچنین بر اساس ماده 8 جایزه کتاب سال «به هر یک از شایستگان تقدیر، لوح تقدیر با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و 10 سکه تمام بهار آزادی اهدا خواهد شد».

به هر روی مراسم اهدای جوایز شایستگان تقدیر این جایزه روز شنبه 13 اسفند در ضیافت شامی با حضور سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در هتل انقلاب تهران برپا شد.

نظر داوری اردکانی درباره پیوستن ایران به کپی رایت

در اسفندماه سال 90 همایش حمایت از مالکیت ادبی و هنری در ایران و پیمان‌های بین المللی با حضور چهره‌هایی مانند رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم و احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و جمعی از متخصصان رشته‌های حقوقی و استادان علوم انسانی در فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

در این برنامه رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم در سخنانی با اشاره به سابقه فعالیت خود با بیان اینکه اهل فلسفه اصولا دخالت بی‌رویه یا با رویه‌ای در همه مسائل علمی دارند، گفت: من حقوقدان نیستم و در ابتدای بحث بگویم که از جهات اجتماعی هم چندان به مسئله کپی رایت فکر نکرده‌ام، اما مالکیت ادبی در ایران فصلی از کپی رایت است البته کپی رایت در ایران تنها مربوط به ادبیات و هنر نیست و آنچه مقصود ماست حقوق مالکیت معنوی آثار ادبی و هنری است.

وی افزود: مصلحت ما این است که از این حق مالکیت حمایت کنیم البته مالکیت علم برای ما امری ثانوی است؛ چرا که این مسئله متعلق به منطقه و جای دیگری است.

اردکانی سپس با اشاره به روند پیشرفت علم و تمدن درایران و جهان در طول سده‌های گذشته تاکید کرد: اینکه ما در علم پیشرفت نکرده‌ایم به این خاطر است که اختیار آن در دست ما نیست. پس باید ببینیم علم و ادبیات تا چه حد مالکیت دارد. در قدیم و زمانی که هنوز چاپ وجود نداشت و انتشاراتی‌ها وسعت پیدا نکرده بودند، سایه‌ای از کپی رایت در کلیساها وجود داشت.

رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کپی رایت یکی از مسائل مبهم و بغرنج برای ما است، به روند در اختیار گرفتن علم از سوی کشورهای قدرتمند پرداخت و گفت: امروز علم در دست قدرت است و در این شرایط سئوال جدی که برای ما ایجاد می‌شود این است که اگر ما از مالکیت علمی حرف بزنیم، واقعاً چه بهره‌ای از آن می‌توانیم ببریم.

وی با بیان اینکه میزان آثار ایرانی که به زبان‌های خارجی ترجمه می‌شود در قیاس با آثاری که از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده می‌شود، تقریبا هیچ است، یادآور شد: در چنین شرایطی اگر ما به قانون کپی رایت بپیوندیم، زیان می‌کنیم ولی همین جا این نکته را هم بگویم که دفاع از هنرمندان و نویسندگان وظیفه ما و وظیفه حقوقدانان است؛ چرا که آنها (پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری) همواره به جامعه نورافشانی می‌کنند و نباید حقوقشان بی اجر بماند.

داوری اردکانی گفت: ما نمی‌توانیم از مالکیت ادبی وهنری صرفنظر کنیم و نه می‌توانیم به طور کامل و مطلق از آن حمایت کنیم، باید در این میان یک تفکیک ظریف قائل شد و دقیق به آن توجه کرد؛ شان قانون کپی رایت که از هر نویسنده و دانمشندی حمایت می‌کند، قابل دفاع است، اما عموما این قانون از کسانی دفاع می‌کند که بیشترین سود را از هنر و ادبیات می‌برند و آنها همان موسسات بزرگ علمی قدرتمند هستند.

در ماه اسفند همچنین موافقتنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بیمه ایران با هدف بهبود روند ارائه خدمات بیمه‌ای به کارکنان این وزارتخانه و اهالی فرهنگ، هنر و خبرنگاران به امضای سیدمحمد حسینی و جواد سهامیان مقدم مدیر عامل بیمه ایران رسید.

بر اساس این موافقتنامه از این پس امور بیمه‌ای متمرکزتر شده و در عین حال هزینه‌هایی که افراد باید برای دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می‌کنند، کاهش می‌یابد.

به گفته حسینی هم اکنون 40 هزار خانوار حوزه فرهنگ تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و نزدیک به 15 هزار نفر از آنها هم تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند که مواردی مانند بیمه درمان، عمر و حوادث را شامل می‌شود.

خدمات بیمه‌ای که در سال گذشته به اهالی فرهنگ و هنر عرضه می‌شد شامل 9 عنوان بود اما با توافق اخیر این خدمات به 15 عنوان افزایش یافت.

به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تمامی هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران در سراسر کشور می توانند با مراجعه به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراکز استانها بدون هیچ محدودیتی برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خدمات درمانی و تکمیلی اقدام کنند.

وعده دوباره بازنشستگی خبرنگاران با 20 سال سابقه

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان از برطرف شدن ابهام دستگاه‌های اجرایی درباره تعریف خبرنگار و اجرایی شدن قانون بازنشستگی خبرنگاران پس از 20 سال فعالیت در این حرفه، از سال 91 خبر داد.

مهدی شجاعی در حاشیه مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری میان وزارت ارشاد و بیمه ایران در جمع خبرنگاران با اشاره به قانون مربوط به سخت و زیان‌آور بودن حرفه خبرنگاری و امکان بازنشستگی خبرنگاران پس از 20 سال فعالیت گفت: به دلیل مبهم بودن تعریف خبرنگار در قانون، اجرای این ماده قانونی برای دستگاه‌های مجری مبهم بود.

وی افزود: این دستگاه‌های اجرایی منتظر بودند که مصادیق خبرنگاری از ناحیه وزارت ارشاد مشخص و رسماً به آنها اعلام شود که از سال گذشته ما در صندوق حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران در کنار معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد پیش‌نویس آیین‌نامه حرفه‌ای روزنامه‌نگاران را تدوین و آن را به دولت ارائه کردیم.

مدیرعامل صندوق اعتباری حمایت از هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران اضافه کرد: این لایحه در کمیسیون فرهنگی هیئت دولت تصویب شده و به زودی به تائید هیئت دولت هم خواهد رسید و پس از ابلاغ آن، شعب سازمان تامین اجتماعی تفسیر یکسانی از قانون خواهند داشت و آن را اجرا خواهند کرد.



اما بشنوید از اقدام آقای گل آسیا در اهدای کتابخانه شخصی خود به کتابخانه ملی. حسین کلانی بازیکن پیشکسوت باشگاه فوتبال پرسپولیس و تیم ملی کشورمان و آقای گل آسیا در جام ملت‌های 1972 کتابخانه شخصی خود را که شامل بیش از 20 هزار جلد کتاب است، در نوروز امسال به کتابخانه ملی ایران اهدا می‌کند.

کلانی با بیان اینکه کتاب‌های مذکور که تعدادشان بالغ بر20 هزار جلد است و درچمدانها و کارتن‌های مختلف در2 انبار خانه‌اش نگهداری می‌شوند، افزود: البته من بخشی از کتاب‌هایم را سال‌ها پیش و قبل از اینکه به آمریکا بروم، به دوستان و آشنایان و افراد مختلف هدیه کردم.



بازیکن پیشکسوت تیم ملی فوتبال و باشگاه پرسپولیس با اشاره به شمار زیاد این کتاب‌ها اضافه کرد: بعد از اینکه من در برنامه تلویزیونی 90 این مسئله را مطرح کردم، از کتابخانه ملی با من تماس گرفتند و درباره کم و کیف این کتاب‌ها از من سئوال کردند که من هم در این باره به آنها توضیح دادم و آمادگی خودم را برای اهدای این کتاب‌ها به کتابخانه ملی اعلام کردم.



کلانی گفت: مشکل من در حال حاضر زمان اهدای این کتاب‌ها است و من فقط در ایام نوروز می‌توانم این کار را انجام دهم که مسئولان مربوطه در کتابخانه ملی هم به من گفتند تا شب عید این کار را انجام خواهند داد.



وی با اشاره به علاقه شدیدش به مطالعه از ایام نوجوانی ادامه داد: مادر من دومین زنی بود که در تهران وارد دانشگاه شد و پدرم هم تحصیلات حقوق داشت و خلاصه کتاب از همان کودکی جایگاه خاصی در خانواده ما داشت. من از همان زمان شروع به مطالعه پاورقی‌ها و نوول‌ها کردم. البته طیف مطالعه من از داستان‌های اکشن تا آموزش شمشیربازی و خواندن آثار هگل و سامرست موام متنوع بود.



حسین کلانی بازیکن باسابقه فوتبال ایران، بیشتر دوران باشگاهی‌اش را در پرسپولیس گذراند. او پس از پایان دوران بازی خود به ایالات متحده آمریکا رفت و در آنجا مهندسی عمران خواند. کلانی در دوران فوتبالی خود توانست 4 بار آقای گل شود؛ 2 بار در جام منطقه‌ای ایران (یک بار مشترک با صفر ایرانپاک)، یک بار در جام باشگاه‌های تهران (1348) و یک بار در جام ملت‌های آسیا (1972).



افزایش 40 درصدی بهای انواع تقویم و سررسید در روزهای پایانی سال

بازار کاغذ و مقوا در اواخر سال گذشته هم دچار نوساناتی شد و بالا رفتن قیمت‌ها روی بهای سررسید و تقویم هم اثر گذاشت.



رئیس اتحادیه صحافان تهران از افزایش 30 تا 40 درصدی بهای تقویم و سررسید و کارت پستال‌های شب عید در آستانه نوروز به دلیل افزایش قیمت کاغذ و مقوا و نبود نظارت بر قیمت‌های آن خبر داد.



جلیل غفاری‌رهبری با اشاره به گرانی کاغذ و مقوا در ماه‌های اخیر گفت: قیمت کاغذ در ماه‌های گذشته تقریباً دو برابر شده و از 29 هزار تومان به 45 هزار تومان رسیده است. کاغذ A4 هم از 4 تا 5 هزار تومان به 7 تا 8 هزار تومان رسیده است.



غفاری رهبری گفت: متاسفانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات تنها اطلاعیه می‌دهند که با گرانفروشان برخورد می‌شود ولی عملاً کاری در این زمینه انجام نمی‌شود. البته تاکیدی که اخیراً بر اعلام موجودی انبار در آخر سال صورت گرفت، خوب بود اما باید مشخص شود این کالاها با چه تعرفه گمرکی و با چه ارزی وارد شده است.



رئیس اتحادیه صحافان تهران همچنین با اشاره به تولید تقویم و سررسید از سوی فعالان این رسته در روزهای منتهی به پایان سال، گفت: تقویم و سررسید و سایر اقلام مرتبط با نوروز مثل کارت پستال با گرانی 30 تا 40 درصدی رو به رو شده است. به عنوان مثال تقویمی که سال گذشته 12 هزار تومان فروخته می‌شد، الان قیمتش به 20 هزار تومان رسیده است.



غفاری رهبر با اشاره به از بین رفتن انگیزه‌های صحافان در حرفه‌شان افزود: در این شرایط همکاران ما در صنف صحافی تمایل داشتند و دارند که کاغذی را که خریده‌اند، به همان شکل خام بفروشند نه اینکه از آن تقویم و سررسید بسازند چون هزینه آن برایشان از فروش کاغذ خام بیشتر است!



وی ادامه داد: مشکلی که در تولید تقویم و سررسید وجود دارد، این است که تولیدکننده مجبور است آن را تا قبل از عید بفروشند و مثل مواد غذایی تاریخ انقضا دارد و نمی‌توان آن را تا بعد از شب عید هم در انبار نگه داشت. آن طرف سال که دیگر خریداری ندارد.



«ثالث» هم به جمع ناشران تعلیقی پیوست



اما بشنوید از افزایش تعداد ناشران تعلیقی. با اینکه در هفته‌های گذشته خبرهایی مبنی بر احتمال رفع تعلیق نشر «چشمه» به گوش می‌رسید، اخیراً انتشارات ثالث هم به این جمع (ناشران تعلیقی) پیوسته است.



البته با پیگیری اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و رایزنی هیئت مدیره این اتحادیه با مسئولان اداره کتاب وزارت ارشاد، مشکل چند ناشر که در ماه‌های اخیر فعالیت آنها به حالت تعلیق درآمده بود، حل شد.



اسامی این 3 یا 4 ناشر هنوز مشخص نیست، اما از فعالیت متوقف شده آنها رفع تعلیق شده و به زودی فعالیت عادی خود را از سرمی‌گیرند.

در همین حال خبرها از اداره کتاب وزارت ارشاد حاکی از آن است که دیگر کتاب‌های انتشارات ثالث را برای صدور مجوز دریافت نمی‌کنند و به نظر می‌رسد این ناشر هم به جمع ناشران بلاتکلیف یا معلق پیوست.



از اوایل هفته جاری اداره کتاب ارشاد هیچ کتابی را برای بررسی و دریافت مجوز از انتشارات ثالث دریافت نکرده و همچنین توضیحی هم مبنی بر دلایل این اتفاق ارائه نکرده است. انتشارات ثالث فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده و تاکنون تعداد زیادی کتاب ادبی و پژوهشی چاپ کرده است.



برگزیدگان جایزه آقابزرگ معرفی شدند



در ماه اسفند همچنین برگزیدگان اولین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ طی مراسمی در پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی معرفی شدند.



تجلیل از 5 چهره در به دلیل یک عمر فعالیت در زمینه نسخه‌شناسی، فردوسی‌شناسی، ویرایش و آموزش شاهنامه، یکی از بخش‌های این برنامه بود. اسامی این 5 نفر که برندگان اولین دوره جایزه پژوهش پروفسور آقابزرگ هستند، به این شرح است:



1- عزیزالله جوینی، نگارنده اثر برگزیده دوره 7 جلدی «تصحیح و گزارش واژگان دشوار و برگردان به فارسی روان شاهنامه از نسخه دستنویس موزه فلورانس»، چاپ شده توسط نشر دانشگاه تهران. 2- فریدون جنیدی، نگارنده اثر برگزیده دوره 6 جلدی «گزارش پیشگفتاری بر ویرایش شاهنامه» و «ویرایش شاهنامه فردوسی» چاپ شده توسط نشر بلخ. 3- قدمعلی سرامی، نگارنده اثر برگزیده کتاب مرجع «از رنگ گل تا رنج خار؛ شکل‌شناسی داستانهای شاهنامه» چاپ شده توسط نشر علمی فرهنگی. 4- شاهین فرهت، پژوهشگر برتر موسیقایی و سازنده «سمفونی‌های فاخر برپایه آثار مفاخر ادبی ایران» از جمله فردوسی، خیام، سعدی، حافظ و مولوی، چاپ شده توسط مرکز موسیقی حوزه هنری و 5- میرجلال‌الدین کزازی، نگارنده اثر برگزیده دوره 10 جلدی «نامه باستان؛ گزارش و ویرایش شاهنامه فردوسی»، چاپ شده توسط نشر سمت.



تندیس و جایزه ویژه نخستین دوره شاهنامه‌پژوهی و فردوسی‌‌شناسی به زنده‌یاد ایرج افشار، نگارنده اثر برگزیده «کتاب‌شناسی فردوسی و شاهنامه از آغاز نوشته‌های پژوهشی» چاپ شده نشر میراث مکتوب که پیشتر در سال‌های 1382 و 1347 توسط نشر انجمن آثار و مفاخر فرهنگی چاپ شده و نیز اهتمام در چاپ و بررسی نسخه‌های مشهور شاهنامه هم‌چون «نسخه‌های لندن و بیروت»، اختصاص یافت.



تهران‌گردی اهالی ادبیات در آستانه نوروز



در ماه اسفند همچنین تعدادی از اهالی ادبیات کشور، در یک گشت و گذار فرهنگی به نقاط مختلف تهران سر زدند تا در آستانه نوروز با یکدیگر نیز تجدید دیدار کنند.



دومین برنامه دید وبازدید نویسندگان، شاعران،مترجمان، ترانه‌سرایان واهالی موسیقی به همت فرزاد حسنی، نویسنده و روزنامه ‌نگار و برای دومین سال متوالی عصر و شب سه‌شنبه 16 اسفندماه با حضور بیش از 50 نفر از اهالی فرهنگ و رسانه در گراند هتل شهرک سینمایی غزالی برگزار شد.



عنوان برنامه امسال به یاد علی حاتمی «نوستالژی و ادبیات» گذاشته شده بود و با بازدید از لوکیشن‌های تهران قدیم ،لاله‌زار و توپخانه در سریال «هزاردستان» آغاز شد و هنرمندان به بازدید از لوکیشن‌های فضاهای تاریخی پرداختند و در ادامه برنامه، در گراند هتل ساعتی به گپ و گفت و دید و بازدید با هم پرداختند.



بخش‌هایی ازاین مراسم هم به شعرخوانی و سخنرانیهای کوتاه چهره‌های ادبی اختصاص یافت. سیمین بهبهانی، محمدعلی سپانلو، محمود دولت‌آبادی، هوشنگ چالنگی، یوسف علیخانی، بلقیس سلیمانی، علیرضا محمودی‌ ایرانمهر، پوریا عالمی، کاوه فولادی‌ نسب، مهین خدیوی، بهاره رهنما و محمود حدادی از چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.



احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی



اما بشنوید از احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی. آنگونه که اسداله معظمی گودرزی دبیر همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی گفته، احتمال بازگشت خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی با تلاش سازمان میراث فرهنگی و انجمن آشتیانی‌های مقیم تهران قوت گرفته است.



وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که «آیا مسئولان این همایش برنامه مشخصی برای حل مشکلات مربوط به تملک خانه پروین اعتصامی و بازگشت این بای تاریخی به فهرست آثار ملی کشور دارند یا خیر؟» گفت: ما در دبیرخانه همایش رایزنیهایی را با آقای اسدالله آشتیانی سندپژوه درباره زندگی و آثار پروین اعتصامی و نیز انجمن آشیانیهای مقیم تهران آغاز کرده‌ایم.



معظمی گودرزی افزود: صحبت‌هایی هم با مسئولان مربوطه در سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته و همچنان این مذاکرات ادامه دارد.



دبیر همایش بزرگداشت یکصد و پنجمین سالروز تولد پروین اعتصامی در عین حال تاکید کرد: با توجه به اینکه موضوع این همایش متفاوت است، در مقطع فعلی از کانال‌های دیگر سرگرم رایزنی برای حل این مسئله هستیم و تا حد زیادی امیدواریم خانه پروین اعتصامی به فهرست آثار ملی ثبت شده بازگردد.



خانه پدری پروین اعتصامی در بافت تاریخی عودلاجان تهران واقع شده و چندی پیش با حکم دیوان عدالت اداری از فهرست آثار ملی خارج شد. سازمان میراث فرهنگی به این اقدام اعتراض کرده است.

درگذشت سیمین دانشور

مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر سیمین دانشور نویسنده شهیر ایرانی و همسر جلال آل احمد که 18 اسفند در تهران درگذشت، با حضور جمع زیادی از نویسندگان و اهالی قلم در روز یکشنبه 21 اسفند‌ماه برگزار شد.

در این مراسم که با سخنرانی بهمن دری، غلامرضا امامی و علی دهباشی همراه بود حضور برخی چهره‌های سیاسی و هنری و نیز نویسندگان قابل توجه بود.

جواد مجابی، سیمین بهبهانی، داریوش شایگان، احسان نراقی، بهمن فرمان آرا، احمد مسجدجامعی، فریبرز رئیس دانا، مصطفی رحماندوست، محمود معتقدی، هرمز همایون پور، علیرضا زرگر، رضا عامری، محمدعلی بهمنی، سهیل محمودی، سهراب هادی، مسعود جعفری، غلامرضا امامی، سیدمحمود دعایی از جمله مهمترین چهره‌هایی بودند که برای این مراسم به تالار وحدت آمدند.

پیکر دانشور پس از مراسم تشییع در مقابل تالار وحدت تهران در مقبره شماره 31 ردیف 150 قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) تهران و در همسایگی شادروان ستار داداش‌پورهریس بازیگر سینما و کشتی‌گیر فقید به خاک سپرده شد و کمی دورتر از مزار بانوی داستان‌نویسی ایران، شمس آل‌احمد برادر زنده‌یاد جلال‌آل‌احمد همسر دانشور در خاک آرام گرفت.

دری مشاور خود را برکنار کرد



اما بشنوید از تغییر و تحولات در معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد؛ در روزهای پایانی سال گذشته بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد طی حکمی داریوش رضوانی مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری را به عنوان مشاور اجرایی خود منصوب کرد. رضوانی جایگزین حمید قبادی شده که سال‌ها در این سمت فعالیت می‌کرد.



مشاور جدید اجرایی معاونت فرهنگی وزارت ارشاد در تازه‌ترین اظهارنظر پس از این انتصاب، اولویت خود را برنامه‌ریزی برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه کتاب تهران در امسال (91) اعلام کرده است.



حمید قبادی که در 6 دوره اخیر نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به عنوان معاون اجرایی فعالیت می‌کرد، از این سمت برکنار شد.

با حکم بهمن دری رئیس بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، قبادی جای خود را به داریوش رضوانی مدیرکل سابق ارشاد چهار محال و بختیاری داد.

همچنین نیکنام حسین‌پور به سمت جانشین معاونت اجرایی و حسین صفری به عنوان مدیر اجرایی این نمایشگاه منصوب شدند.



بدهی 6.5 میلیارد یورویی نمایشگاه کتاب تهران به ناشران خارجی



همزمان با این تغییر و تحولات خبرهای مربوط به نمایشگاه کتاب تهران حاکی از بدهی 6.5 میلیون یورویی این نمایشگاه بین‌المللی به ناشران خارجی است.

نمایشگاه کتاب تهران در دوره بیست و چهارم خود 6.5 میلیون یورو به ناشران خارجی بدهکار است ولی با گذشت نزدیک به یک سال، هنوز این مبلغ پرداخت نشده است.

این رقم مربوط به فروش ارزی کتاب در نمایشگاه بیست و چهارم است که هنوز مبلغ کتاب‌های فروخته شده ـ که در اصل هزینه آن را خریداران در نمایشگاه پرداخت کرده‌اند ـ در اختیار ناشران کتاب‌ها قرار نگرفته است.

این رقم بدهی اعتبار نمایشگاه کتاب تهران را در معرض خطری جدی قرار داده و غیبت ناشران بزرگ خارجی در حوزه‌های آموزشی و دانشگاهی، وجود بخش بین‌الملل آن را در ابهام قرار داده است.

این رقم که می‌توانست در ماه‌های گذشته و پس از پایان نمایشگاه در اردیبهشت سال جاری به مرور پرداخت شود، امروز در حالی هنوز تسویه نشده که نوسانات قیمت ارز و بالا رفتن قیمت دلار و یورو نسبت به نیمه اول سال باعث شده تا این مشکل جدی‌تر شود و هزینه‌های بیشتری را به کشور تحمیل کند.

همچنین از سوی دیگر مساله چگونگی مبادله این رقم در شرایط فعلی که مبادلات بانکی جهانی با ایران با چالش‌هایی مواجه است، مشکل را دوچندان کرده است.

البته ناشران خارجی که هر ساله در نمایشگاه کتاب تهران شرکت کرده‌اند، تمایل خود را برای شرکت در دوره بیست و پنجم این نمایشگاه اعلام کرده‌اند اما این حضور را منوط به تسویه بدهی قبلی می‌دانند.

در حالی که بیشتر کتاب‌ها از انگلستان به مقصد ایران و نمایشگاه کتاب بارگیری می‌شود و زمانی بین 2 تا 3 هفته برای حمل و نقل باید در نظر گرفته شود و همچنین ناشران خارجی نیز فرصتی را برای آماده‌سازی کتاب‌ها و تحویل به شرکت‌های بسته‌بندی و حمل و نقل احتیاج دارند، زمان چندانی باقی نمانده است.

همچنین این کتاب‌ها مدت زمانی را برای ترخیص در ایران نیاز دارند و نمایندگان ایرانی نیز باید کتاب‌ها را دریافت کرده و پس از آماده‌سازی به نمایشگاه کتاب برسانند که به اذعان برخی نمایندگان ناشران خارجی در ایران، در سال‌های گذشته این موقع کتاب‌ها در راه لندن به تهران بوده‌اند.

هدیه رئیس جمهور به خبرنگاران؛ آنها که گرفتند آنها که جا ماندند!

وعده محمود احمدی‌نژاد به خبرنگاران برای پرداخت هدیه سرانجام محقق شد،البته به شیوه‌ای کاملاً متفاوت از آن چیزی که اعلام شده بود.

با اینکه معاونت مطبوعاتی ارشاد چندی پیش در اطلاعیه‌ای از خبرنگاران خواسته بود با ثبت نام در سایت سمان (وابسته به این معاونت) از «کلیه تسهیلات حرفه خبرنگاری به ویژه هدیه ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز خبرنگار سال 90» بهره‌مند شوند، سایت اطلاع‌رسانی دولت دو روز پیش در اطلاعیه‌ای عملاً برنامه‌ریزیهای محمدزاده و همکارانش را به هم زد و همه را غافلگیر کرد.

در این اطلاعیه، از خبرنگاران خواسته شد برای دریافت این هدیه به صورت حضوری به نهاد ریاست جمهوری مراجعه کنند!



در فرهنگ‌های لغت، مقابل واژه «هدیه» آمده است: «تحفه، سوغات و ارمغانی که به رسم تحبیب و بزرگداشت به کسی بدهند، یا برای او بفرستند». اما گویا این تعابیر هنوز به برخی جاها نرسیده و برخی دولتمردان توجهی به معنای لغوی کلمات و این قییل مسائل ندارد!



به هر حال و پس از اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، از ساعات اولیه روز 27 اسفند تعداد زیادی از خبرنگاران برای دریافت هدیه ریاست جمهوری به ساختمان کوثر (معاونت اجرایی) مراجعه کردند که با صحنه‌های جالبی رو به رو شدند.



با اینکه هر لحظه بر تعداد خبرنگاران در طبقه همکف و لابی ساختمان کوثر افزوده می‌شد، تازه کارمندان معاونت اجرایی نهاد ریاست جمهوری به سر کار خود می‌آمدند. نکته جالب آنکه بسیاری از آنها اطلاعی از اتفاق امروز و وظیفه‌ای که باید در قبال خبرنگاران انجام می‌دادند، نداشتند!



با این اوضاع خبرنگاران، خود دست به کار شدند و فهرستی از اسامی خبرنگاران حاضر را تهیه کردند اما بعد از گذشت نیم ساعت مسئولان معاونت اجرایی از آنها خواستند که به نمازخانه بروند و آنجا بنشینند نه در لابی ساختمان کوثر! اقدامی که کارمندان این معاونت دلیلی برای آن نمی‌آوردند.



البته اکثر خبرنگاران اعتراض خود را نسبت به این شیوه برخورد آن هم برای تقدیم یک «هدیه» نشان دادند هر چند بودند افرادی هم که به دستوارات کارمندان واحد مربوطه بدون اینکه نسبت به آن توجیه شده باشند، عمل می‌کردند!



استفاده از فقط سه نفر کارمند برای بررسی اطلاعات خبرنگاران و تائید پرداخت به آنها، آن هم در زمانی که هزاران نفر برای دریافت هدیه ثبت نام کرده‌اند کاری غیراصولی و نامعقول به نظر می‌رسید اما مسئولان مربوطه این کار هم مبادرت کردند.



به هر حال بعد از این کش و قوس‌های فراوان پرداخت هدیه به خبرنگاران آغاز شد و نیازی به توضیح مجدد نیست که ازدحام خبرنگاران و شیوه پرداخت هدیه به هیچ وجه نه در شان رئیس جمهور بود نه در شان خبرنگاران.



گفتنی است مسئولین از ورود عکاسان و تهیه گزارش تصویری از نحوه پرداخت هدیه به خبرنگاران ممانعت به عمل آوردند.



با این حال امسال هم مانند دو سال قبل بسیاری از خبرنگاران که با مدارک شناسایی خود و کارت خبرنگاری‌شان به معاونت اجرایی نهاد ریاست جهوری مراجعه کرده بودند، با این پاسخ رو به رو شدند که «نام شما در لیست نیست» و مثل سال‌های قبل از دریافت هدیه محروم شدند.



برخی می پرسیدند، آیا نمی‌شد با واریز این هدیه به حساب خبرنگاران، کاری در شان خودتان و جایگاهتان و همچنین در خور جایگاه خبرنگاران انجام می‌دادید و با این کار جلوی حرف و حدیث‌هایی را که در آینده به وجود خواهد آمد، بگیرید؟! به راستی برای پرداخت 300 و یا 400 هزار تومان، باید اینگونه با اصحاب رسانه برخورد شود؟!