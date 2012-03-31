راهیان نور سلاح انقلاب را برنده می کند

حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری اردوهای راهیان نور اظهار کرد: استکبار جهانی جنگ را به ملت ایران تحمیل کرد تا از صدور انقلاب اسلامی جلوگیری کند اما هشت سال جنگ تحیملی به دلیل رشادتهای رزمندگان و با تدبیر امام خمینی(ره)، خود، سبب صدور انقلاب شد.



وی افزود: هشت سال جنگ تحمیلی را دفاع مقدس می خوانند به این دلیل که سبب شد حتی یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتد و مقدس است به این دلیل که انگیزه حضور تمام نیروها در آن انگیزه الهی بود و می دانیم چیزی که به هر حرکتی تقدس می دهد انگیزه الهی است.

جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه گفت: دفاع مقدس سمبلی از مقاومت ملت ما در برابر متجاوزان است که هر چه این سمبل را بیشتر به نسل جوان بشناسانیم، روحیه مقاومت در نسلها تقویت می شود. در بزنگاه های انقلاب که نیاز به نیروهای از جان گذشته هست، این روحیه و ترویج این فرهنگ بسیار برای ما حائز اهمیت خواهد بود.



حجت‌الاسلام حاجی صادقی ادامه داد: فرهنگ دفاع مقدس می تواند هدایتگر امت ما در مسیر صراط مستقیم باشد و یکی از اقدامات بسیار شایسته ای که با هدایتهای مقام معظم رهبری و تشویق ایشان در سالهای اخیر شکل گرفت، برگزاری اردوهای راهیان نور است که نسلهایی که دفاع مقدس را درک نکرده اند با این فرهنگ آشنا می کند. حرکت راهیان اگر با پررنگ کردن جنبه های محتوایی باشد، می تواند تثبیت کننده گامهای ملت در ادامه دادن مسیر انقلاب اسلامی باشد.



وی افزود: راهیان نور نه تنها یادآور حماسه های گذشته است بلکه راه را در چگونگی ایستادگی در جنگ نرم به ما نشان می دهد.



حجت‌الاسلام حاج صادقی یادآور شد: معنویت ملت ایران عامل اقتدار و پیروزی ما است و اتصال امت به خداوند که در دوران جنگ تحمیلی سبب پیروزی در برابر دشمن شد، امروز هم به عنوان یک قطب نما می تواند ما را در صحنه جنگ نرم هدایت کند. حرکت هایی مانند راهیان نور می تواند در تقویت سلاح برنده انقلاب که همان معنویت و توکل به خدا است، به ما کمک کند.

