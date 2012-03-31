استقبال مهمانپرست از آزادی پنج زائر ربوده شده ایرانی در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست همچنین از تلاش مقامات دولت ترکیه و وزارت خارجه آن کشور که به دنبال تماس و رایزنی علی اکبر صالحی با همتای خود در زمان ربوده شدن زائران و قول مساعدت آنها صورت پذیرفت تشکر و قدردانی کرد.



سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان اظهار امیدواری کرد که شاهد آزادی هرچه سریعتر سایر زائران و متخصصان ایرانی ربوده شده در سوریه باشیم.

