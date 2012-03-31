  1. سیاست
۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۰:۲۳

استقبال مهمانپرست از آزادی پنج زائر ربوده شده ایرانی در سوریه

استقبال مهمانپرست از آزادی پنج زائر ربوده شده ایرانی در سوریه

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی پنج نفر از زائران ایرانی که توسط افراد مسلح ناشناس در شهر حمص سوریه ربوده شده بودند و بازگشت آنان به آغوش خانواده ابراز خوشحالی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست همچنین از تلاش مقامات دولت ترکیه و وزارت خارجه آن کشور که به دنبال تماس و رایزنی علی اکبر صالحی با همتای خود در زمان ربوده شدن زائران و قول مساعدت آنها صورت پذیرفت تشکر و قدردانی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پایان اظهار امیدواری کرد که شاهد آزادی هرچه سریعتر سایر زائران و متخصصان ایرانی ربوده شده در سوریه باشیم.
 

کد مطلب 1566230

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