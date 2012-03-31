سفیر ایران: پیام نوروز همبستگی ملتها برای دوستی و صلح جهانی است

به گزارش خبرنگار مهر از سئول ، در این مراسم با شکوه سفیر جمهوری اسلامی ایران در سئول نیز طی سخنانی با خوشامد گویی به حضار و تبریک سال نو ایرانی به آنان به معرفی عید باستانی نوروز پرداخت و گفت: نوروز یعنی زندگی، زیبایی، عشق و امید و پیام نوروز همبستگی ملتها برای دوستی و صلح جهانی است.

احمد معصومی فرافزود: نوروز کهن ترین جشن گیتی و قوی ترین رشته پیوند بین نسلهای گذشته و حال است که بیش از 3000 سال قدمت دارد.

سفیر کشورمان ضمن اشاره به ثبت روز بین المللی نوروز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2010 اظهارداشت: نوروز پیام آور بهار و زیباییهاست. این جشن ملی ابتدا در سرزمین ایران برپا شد و به سرعت به دیگر مناطق جهان گسترش یافت وامروز نوروز زبان مشترک حوزه تمدنی ایران از شمال بالکان تا شرق شبه قاره هند با جمعیتی بیش از 300 میلیون نفر می باشد.

وی در ادامه افزود: سنتهای نوروز مردم را به تقویت روابط و ارزشهای انسانی ، بازگشت به طبیعت و دوست داشتن زیبایی ها و خوبی فرا می خواند و مردم ایران در طول تاریخ با روحیه صلح دوستی خود بخوبی این سنتها را پاس داشته اند.

در بخش دیگر برنامه جشن نوروزی، گروه موسیقی اعزامی از ایران، گروه "همدلان نوا" به اتقاق یک گروه نمایش ایرانی، و همچنین یک گروه تئاترکره بطور مشترک یک نمایش موزیکال را جهت معرفی گوشه هایی از فرهنگ نوروز و سفره هفت سین بشکلی نمادین اجرا کردند که مورد استقبال حضار قرار گرفت. در ادامه این بخش یک نمایش پانتومیم توسط یکی از هنرمندان ایرانی به صحنه آمد.

در ادامه جشن بزرگ نوروز در کره، اعضای گروه همدلان نوا با اجرای موسیقی مناطق مختلف کشورمان به معرفی فرهنگهای گوناگون ایران پرداخته و پس از آن قطعه آریرانگ، یکی از سرودهای ملی کره، را با همخوانی و زمزمه حضار بشکلی زیبا به اجرا در آوردند. جشن نوروزی شب گذشته با سرود "ای ایران ای مرز پرگهر" و همخوانی و زمزمه ایرانیان حاضر و تشویق پیاپی جمعیت به پایان رسید.

درآغاز این جشن بزرگ نوروزی چند تن ازمقامات دانشگاهی و دولتی کره ازجمله دکتر هی سو لی استاد مردم شناسی فرهنگی دانشگاه هانیانگ کره ، رئیس انجمن فرهنگی کره ، شهردار منطقه "یانگ چون" و رئیس مرکز فرهنگی منطقه با سخنرانی و بازگو کردن تاریخ دو کشور و ارائه مطالب مبتنی بر اسناد تاریخی در خصوص جاده ابریشم به معرفی فرهنگ ایران و عید نوروز پرداختند.

سخنرانان همچنین به روابط دوستانه و قدیمی دو کشور ایران و کره جنوبی پرداخته و ابراز امیدواری کردند که مناسبات دو کشور کمافی السابق در زمینه های مختلف همچنان گسترش یابد.

