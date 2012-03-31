به گزارش خبرنگار مهر، جام کشتی چوخه جمهوری اسلامی به مناسبت 12 فروردین و روز تثبیت نظام جمهوری اسلامی از ساعاتی دیگر در شیروان آغاز می‌شود.

در این رقابت 120 چوخه کار از استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی دو روز قبل از برگزاری رقابت بزرگ کشتی چوخه در گود زینل خان اسفراین در محل شیرکوه شیروان به مصاف یکدیگر می‌روند.

بنا به تصمیم اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان در صورت نامساعد بودن هوا و بارندگی، محل برگزاری این مسابقات به سالن شهید پوررضای شیروان تغییر می‌کند.

یادآور می‌شود برخلاف روال عادی مسابقات کشتی چوخه که بدون وزن کشی و اعمال قانون اوزان یکسان اجرا می‌شود، این رقابت در چهار وزن مختلف برگزار خواهد شد.