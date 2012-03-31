معاون گردشگری میراث فرهنگی کشور از ستاد تسهیلات سفر کردستان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر جهانیان شامگاه جمعه ضمن سفری چند ساعته به استان کردستان از ستاد تسهیلات سفر این استان بازدید کرد و ضمن حضور در جلسه ستاد تسهیلات سفر استان به بررسی وضعیت کردستان در ایام تعطیلات سال جاری پرداخت.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر کشور در این بازدید همچنین از وضعیت اسکان و مکان های پذیرش مسافران و مهمانان نوروزی استان کردستان بازدید کرد و از اقدامات صورت گرفته در این بخش به ویژه همکاری و تعامل دستگاه های دولتی بخش تقدیر کرد.

منوچهر جهانیان در این بازدید گفت: خوشبختانه از چند سال قبل تاکنون روند ورود مسافر به استان کردستان با افزایش قابل ملاحظه ای مواجه شده است و انتظار می رود که با برنامه ریزی های مناسب این روند رو به رشد همچنان ادامه داشته باشد.

وی از همکاری کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی با اداره کل میراث فرهنگی در کردستان برای اسکان و پذیرش مسافران نوروزی تقدیر کرد و افزود: این همکاری و تعامل مناسب بسترهای لازم را برای پذیرش بیشتر مسافر فراهم کرده است.

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در پایان گفت: افزایش ورود مسافر به کردستان با توجه به ظرفیت های موجود زمینه را برای توسعه و پیشرفت همه جانبه استان در سایر حوزه فراهم می کند.

رئیس ستاد دائمی تسهیلات سفر کشور در پایان از چندین واحد اقامتی و رفاهی در جاده های استان کردستان بازدید کرد.