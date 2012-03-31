ورود " ماهی های قرمز " به تنگ بلورین طبیعت ممنوع

به گزارش خبرنگار مهر، عمر طبیعی ماهیان قرمز بین ۱۲ تا ۲۰ سال است ولی طول عمر ماهی قرمز در تنگهای بلورین حداکثر دو ماه می باشد بنابراین کسانی که امکان نگهداری ماهی های قرمز را در منزل خود ندارند، رهاسازی آنها در یک استخر یا حوض مناسبترین و بهترین کار ممکن است.

ماهی های قرمز به دلیل همه چیز خوار بودن می توانند تخم ماهی های دیگر را بخورند و در صورت آزاد سازی این ماهی ها در رودخانه ها و دریاچه های طبیعی می توانند اکوسیستم دریاچه ها و رودخانه های طبیعی را برهم بزنند.

ماهی ها قرمز فقط در استخرها و حوضهای دائمی پارکها رها سازی شوند

ماهی های قرمز طبیعی در آبهای شیرین و راکد زندگی می کنند و آبگیرها و مردابها زیستگاه اصلی این ماهی هاست بنابراین اگر مردم قصد رها سازی این گونه ها را دارند، جای این ماهی ها فقط استخرها و حوض های دائمی پارکها نه رودها و دریاچه های طبیعی است.

بسیاری از مردم این ماهی های قرمز به اصطلاح بی ضرر را در رودخانه ها رها می کنند غافل از اینکه این ماهی غذای و اکسیژن لازم برای ماهی های بومی رودخانه ها را مصرف و حتی نسل یک ماهی بومی را با خطر انقراض مواجه می سازند.

ماهی قرمز کوچک یا همان ماهی طلایی از معمول ترین ماهی هایست که در منزل می توان از آنها نگهداری کرد بسیار جذاب و دوست داشتنی است، در صورت مراقب مناسب تا چند سال عمر خواهد کرد.

یک کارشناس مسائل زیست محیطی در این باره گفت: متاسفانه بیشتر شهروندان در روز طبیعت گونه ها ماهی قرمز را در نزدیکترین و قابل دسترس ترین منابع آبی رهاسازی می کنند که این خود می تواند عاملی در تهدید سایر گونه ها و یا تغییر سیمای طبیعی زیستگاهها باشد.

ماهی های قرمز موجب تغییر سیمای طبیعی زیستگاهها می شود

علی شریفی افزود: زیستگاه این گونه ماهیان که مناطق تالابی و مردابی است احتمال میزبانی و انتقال برخی انگلها و بیماریها نیز از سوی آنها وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به اینکه ماهی قرمز به عنوان یک ماهی زینتی باید در شرایط خاص و مطلوب نگهداری شود، اظهارداشت: مردم نباید ماهی های قرمز را در زیستگاههای طبیعی رها کنند زیرا این گونه ماهیان به عنوان یک گونه غیر بومی آثار منفی بر روی گونه های بومی برجا می گذارند.

وی در ادامه بر لزوم فرهنگ سازی در زمینه آزادسازی ماهی های قرمز از تنگهای بلورین تاکید کرد و یادآورشد: هر سال در ایام عید میلیونها قطعه ماهی قرمز به دلیل رنگ و لعاب سفره هفت‌ سین می ‌میرند که جای تاسف دارد.

به هر حال در برخی از شهرهای ایران برای رهاسازی ماهی های قرمزدر استخرها و حوضچه های بزرگ با هدف ترویج مفاهیم مربوط به مسائل زیست ‌محیطی در میان شهروندان مراسم و جشنواره برگزار می کنند که این مهم باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.