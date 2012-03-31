اقدامات محیط زیست خراسان شمالی برای 13 فروردین اعلام شد

حسین آبسالان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر توجه مردم به نگهداری و نظافت محیط زیست در روز طبیعت اظهار داشت: به منظور آگاهی شهروندان از اهمیت حفاظت و سلامت زیست محیطی در روز 13 فروردین، مسئولین محیط زیست خراسان شمالی با نصب پارچه و تراکت در تفرجگاه‌های اطراف شهرها و مناطق روستایی حضوری سبز در مناطق گردشگری استان خواهد داشت.

وی از توزیع لوح فشرده معرفی پارک‌های ملی سالوک و ساریگل خراسان شمالی در بین گردشگران روز طبیعت در استان خبر داد و افزود: علاوه بر این لوح‌های فشرده آموزش زیست محیطی در بین مسافران نوروزی توزیع خواهد شد.

مدیر کل محیط زیست خراسان شمالی با تاکید بر اینکه شهروندان در این روز از وسایل یک بار مصرف استفاده کمتری داشته باشند گفت: در صورت استفاده از این وسایل از رها سازی آن‌ها در محیط و یا آتش زدن آن‌ها خودداری شود.

آبسالان از مردم خواست تا از شکستن شاخه‌های درختان باغات برای استفاده هیزمی اجتناب کرده و در صورت نیاز به هیزم آن را از مراکز فروش تهیه کنند.