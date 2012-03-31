مهدی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرحله اول مسابقات قرآن در خانه با توزیع 1300 دفترچه که مربوط به سوالات جزء اول قرآن کریم بوده است توزیع و نفرات برتر نیز معرفی شدند.
وی اظهار داشت: این مسابقات در دو مقطع متوسطه و دانشجویان و بزرگسالان برگزار می شود که خانواده شهدا و ایثارگران می توانند با تهیه این دفترچه ها در این مسابقات شرکت کنند.
معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: مرحله اول این مسابقات 40 نفر برگزیده داشت.
وی ادامه داد: توزیع دفترچه مرحله دوم که مربوط به جزء دوم قرآن کریم است نیز در ایام نوروز آغاز شده است که مانند مرحله اول در دو مقطع سنی برگزار می شود.
پهلوانی به مهر خبر داد:
آغاز توزیع دفترچه مرحله دوم مسابقات قرآن در خانه ویژه ایثارگران در قم
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم از آغاز توزیع دفترچه مرحله دوم مسابقات قرآن در خانه در ایام نوروز خبر داد.
مهدی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرحله اول مسابقات قرآن در خانه با توزیع 1300 دفترچه که مربوط به سوالات جزء اول قرآن کریم بوده است توزیع و نفرات برتر نیز معرفی شدند.
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