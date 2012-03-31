آغاز توزیع دفترچه مرحله دوم مسابقات قرآن در خانه ویژه ایثارگران در قم

مهدی پهلوانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت:‌ مرحله اول مسابقات قرآن در خانه با توزیع 1300 دفترچه که مربوط به سوالات جزء اول قرآن کریم بوده است توزیع و نفرات برتر نیز معرفی شدند.



وی اظهار داشت: این مسابقات در دو مقطع متوسطه و دانشجویان و بزرگسالان برگزار می شود که خانواده شهدا و ایثارگران می توانند با تهیه این دفترچه ها در این مسابقات شرکت کنند.



معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم افزود: مرحله اول این مسابقات 40 نفر برگزیده داشت.



وی ادامه داد: توزیع دفترچه مرحله دوم که مربوط به جزء دوم قرآن کریم است نیز در ایام نوروز آغاز شده است که مانند مرحله اول در دو مقطع سنی برگزار می شود.