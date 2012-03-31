آخرین وضعیت فعالیت ماهواره نوید/ جدول جزئیات تصویربرداری ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی در آخرین گزارشی که در خصوص عملکرد ماهواره نوید ارائه داد، گفت: ماهواره نوید علم و صنعت که در 14 بهمن 1390 ساعت 3:30 بامداد به فضا پرتاب شد، فعالیت فضایی خود را با موفقیت سپری کرده و تصاویر دریافتی ماهواره نوید علم و صنعت، دارای کاربردهای عملیاتی در حوزههای جو و علوم هواشناسی، منابع و بلایای طبیعی است.
|تعداد کل دورهای ماهواره به دور زمین در روز
|16
|تعداد کل دورهای ماهواره به دور زمین تاکنون
|640
|تعداد کل رویتها از زمان پرتاب تاکنون
|175
تله متری
|تعداد کل تله متریهای انجام شده
|64
|تعداد فریم های تله متری دریافت از مجموع ایستگاههای زمینی
|6419
|حجم داده هر فریم
|108 بایت
|حجم داده تله متری دریافت شده
|700 کیلو بایت
تصویربرداری
|نخستین تصویر
|19 بهمن ماه 90 ساعت 16:40
|تعداد تصویر دریافتی
|41
|تعداد کل فریم تصویر دریافتی
|143
|کل حجم داده تصویر دریافتی
|9.13 گیگا بایت
|تصویربرداری زمان واقعی
|28
|تصویر برداری ذخیره و ارسال
|13
وی در ادامه افزود: بطور متوسط در هر شبانه روز یکبار تعیین وضعیت انجام و سپس دستورات کنترلی به منظور انجام عملیاتهای اجرایی کنترل وضعیت برای عکسبرداری از سطح زمین اجرا میشود. دادههای میدان مغناطیسی زمین، حسگرهای خورشیدی و جریان عملگرهای مغناطیسی نشان دهنده عملکرد صحیح زیرسیستم کنترل وضعیت است.
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