آخرین وضعیت فعالیت ماهواره نوید/ جدول جزئیات تصویربرداری ماهواره

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی در آخرین گزارشی که در خصوص عملکرد ماهواره نوید ارائه داد، گفت: ماهواره نوید علم و صنعت که در 14 بهمن 1390 ساعت 3:30 بامداد به فضا پرتاب شد، فعالیت فضایی خود را با موفقیت سپری کرده و تصاویر دریافتی ماهواره نوید علم و صنعت، دارای کاربردهای عملیاتی در حوزه­های جو و علوم هواشناسی، منابع و بلایای طبیعی است.

مشخصات ردها



تعداد کل دورهای ماهواره به دور زمین در روز 16 تعداد کل دورهای ماهواره به دور زمین تاکنون 640 تعداد کل رویتها از زمان پرتاب تاکنون 175 تله متری تعداد کل تله متریهای انجام شده 64 تعداد فریم های تله متری دریافت از مجموع ایستگاههای زمینی 6419 حجم داده هر فریم 108 بایت حجم داده تله متری دریافت شده 700 کیلو بایت

تصویربرداری

نخستین تصویر 19 بهمن ماه 90 ساعت 16:40 تعداد تصویر دریافتی 41 تعداد کل فریم تصویر دریافتی 143 کل حجم داده تصویر دریافتی 9.13 گیگا بایت تصویربرداری زمان واقعی 28 تصویر برداری ذخیره و ارسال 13

وی در ادامه افزود: بطور متوسط در هر شبانه روز یکبار تعیین وضعیت انجام و سپس دستورات کنترلی به منظور انجام عملیاتهای اجرایی کنترل وضعیت برای عکسبرداری از سطح زمین اجرا می‌شود. داده‌های میدان مغناطیسی زمین، حسگرهای خورشیدی و جریان عملگرهای مغناطیسی نشان دهنده عملکرد صحیح زیرسیستم کنترل وضعیت است.

به گفته این مقام مسئول در دانشگاه علم و صنعت، وضعیت شارژ و دشارژ باتری‌های ماهواره و عملیات تولید انرژی توسط پانل‌های خورشیدی، توان مصرفی و توزیع توان توسط سناریوی ماهواره تضمین کننده سلامت سیستم انرژی تاکنون بوده است و هیچ یک از قطعات ماهواره تاکنون مشکل انرژی نداشته‌اند.

بلندی خاطر نشان کرد: دمای متوسط ماهواره تاکنون حدود 20 درجه بوده و بدنه بیرونی ماهواره تاکنون دمای 10- درجه تا 55 درجه را تجربه کرده است. همچنین قطعات داخل ماهواره نیز دمای 6- درجه تا 35 درجه را داشته‌اند که بیانگر عملکرد صحیح زیرسیتم کنترل حرارت در خلا و شرایط مداری ماهواره است.