آخرین وضعیت راه های کشور / هراز یکطرفه به سمت تهران

سرهنگ پرویز سیاح البرزی با اشاره به آخرین وضعیت راهای کشور گفت : عمق محور هراز به سمت تهران و تونل های 1 و 2 این جاده درمنطقه آمل دارای بار ترافیکی سنگینی هستند.

وی ادامه داد: در مناطق سمیران ،شهرضا به دلیل بارش برف و لغزندگی جاده دارای بار ترافیکی نیمه سنگین هستیم و در جاده های استان های سمنان ،یزد ،هرمزگان و محدوده طبس، حاجی آباد به دلیل بارندگی جاده های لغزنده است و رانندگان با احتیاط بیشتری تردد می کنند .

جانشین پلیس راه کشور با بیان این که برای کاهش بار ترافیکی سفرهای نوروزی برخی محورهای منتهی به تهران از بعد از ظهر امروز تا 14 فروردین ماه به سمت تهران یکطرفه است گفت : محورهای هراز، مرزن آباد – کرج ،مفتون ،رودهن – آمل از امروز یک طرفه می شوند .

وی با اشاره به مهمترین حوادث جاده ای در 24 ساعت گذشته گفت :برخورد خودروی پراید با پژوه 405 در محور الیگودرز سبب زخمی شدن 5 سرنشینن این دو خودرو شد که دلیل این تصادف انحراف به چپ خودروی 405 بود .