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۱۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۲:۴۹

عطرچیان:

تخلفات فاصله غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان البرز 71 هزار مورد بوده است

تخلفات فاصله غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان البرز 71 هزار مورد بوده است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز گفت: تخلفات فاصله غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان البرز 71 هزار مورد بوده است

محمد جواد عطرچیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تعداد کل تخلفات فاصله غیر مجاز 71 هزار و 284 مورد بوده است که بیشترین سهم مربوط به آزاد راه قزوین به کرج با 21 هزار و 540 مورد بوده است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: بیشترین زمان تخلف در ساعت 10 صبح بوده که 962 تخلف بوده است.

وی با اشاره به اینکه کل سرعت غیر مجاز صورت گرفته در محورهای مواصلاتی استان 8 هزار و 654 تخلف بوده است، اضافه کرد: بیشترین تخلف سرعت غیر مجاز در محورهای مواصلاتی استان البرز با 2 هزار و 501 تخلف مربوط به آزاد راه قزوین به کرج است.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان البرز ادامه داد: بیشترین زمان تخلف نیز در ساعت 13 با 8 هزار و 123 مورد تخلف بوده است.

عطرچیان اظهار داشت: طی روز گذشته 487 هزار خودرو از محورهای مواصلاتی استان البرز عبور کرد.
 

کد مطلب 1566253

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