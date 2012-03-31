نشست استانبول مانعی در برابر ماموریت عنان است/ دوره ثبات آغاز گردید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، جهاد مقدسی گفت: مرحله سرنگونی رژیم سوریه به پایان رسیده است و دوره ثبات آغاز شده است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه افزود: تلاشهای کنونی در راستای اصلاحات و ممانعت از اقدامات افرادی که سعی در تخریب این روند دارند استوار است.

وی بیان کرد: سوریه در نبرد دیپلماتیک با غرب است اما موفقیت ماموریت کوفی عنان نماینده دبیر کل به نفع سوریه است و بهانه های موجود را از بین می برد.

مقدسی گفت: حفظ حاکمیت و ثبات سوریه از اصول مهم در برخورد با ماموریت کوفی عنان است و وظیفه حکومت است که مردم را از محتواها تصمیمات دیپلماتیک و سیاسی آگاه کند.

وی اظهار داشت: ما ازجهانیان می خواهیم که به جای فشار به ما کمک کنند و سوریه ازهر تلاشی که در راستای کمک به ثبات و تحقق اصلاحات باشد استقبال می کند.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه با متناقض توصیف کردن مواضع آمریکا در قبال سوریه از عربستان خواست که در موضع خود در قبال دمشق تجدید نظر و به سوریه کمک کند.

وی بیان کرد: نشست موسوم به دوستان سوریه در استانبول در حقیقت دشمن سوریه و ثبات آن است و ما آن را تلاشی برای مانع تراشی در راه ماموریت کوفی عنان می دانیم.

مقدسی با اشاره به موضوع کمکهای بشر دوستانه خاطرنشان کرد: ما دربرابر کمکهای بشردوستانه نمی ایستیم و اصل کلی نزد ما رعایت حاکمیت سوریه است هر کمکی باید تحت پوشش هلال احمر سوریه یا صلیب سرخی جهانی باشد.

وی عنوان کرد: فقط چهل درصد ماموریت عنان و موفقیت آن به سوریه مربوط می شود و بقیه به کشورهایی که از مخالفان حمایت می کنند بستگی دارد.

مقدسی گفت: کوفی عنان باید به پایتخت کشورهایی که از گروههای مسلح حمایت می کنند برود تا حامیان گروههای مسلح را به توقف حمایتها راضی کند.