یگان های ویژه نظارت زیست محیطی در قم تشکیل می شود

محمود علی رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک سال تولید ملی با حمایت از کار و سرمایه ایرانی به همه هموطنان ایران اسلامی بیان کرد: طبیعت یکی از بزرگترین امانتها و موهبتهای الهی دانست که خداوند در اختیار انسان قرار داده است و وظیفه همگان حفاظت و پاسداری از آن و تقدیم آن به نسل های آینده است.



وی گفت: از خانواده هایی که در دشتها و بوستانهای شهری ، کوه و دشت، ییلاقات ، بوستانها و اماکن تفریحی حضور می یابند تا روز سیزدهم نوروز را با این زیبایی‌ها بگذرانند تقاضا می کنیم در حفاظت و حراست از این مکانها بکوشند و چهره زیبای طبیعت را زشت و انبوه از زباله نکنند.



وی ادامه داد: همچنین از خانواده ها تقاضا می شود همکاری و مشارکت لازم را در حفاظت از محیط زیست داشته باشند.



اجرای مراسم انس با طبیعت در بوستان بنیادی



مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم به اجرای برنامه های مختلف ومتنوع گرامیداشت روز طبیعت اشاره کرد و افزود: از مهمترین برنامه های اداره کل در روز 13 فروردین اجرای مراسم انس با طبیعت در موزه تاریخ طبیعی واقع در پارک شهید بنیادی در خیابان خاکفرج است.



وی ادامه داد: این برنامه شامل توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی بین بازدیدکنندگان و مسافران نوروزی و همچنین برگزاری مسابقه نقاشی در پارک شهید بنیادی در خصوص حفاظت از طبیعت در میان کودکان 5 تا 15 سال است.



معرفی بهترین خانواده دوستدار طبیعت در روز انس با طبیعت



وی اضافه کرد: امکان بازدید رایگان از موزه تاریخ طبیعی توسط خانواده ها ،برگزاری مسابقه، معرفی بهترین خانواده و دوستدار طبیعت با حضور مدیر کل و مسئولان و همچنین اهداء لوح خانواده دوستدار طبیعت و جوایز ارزنده به خانواده های برتر از دیگر برنامه های سازمان در روز انس با طبیعت است.



توزیع بیش از 15هزار کیسه زباله با درج شعار زیست محیطی



رکنی بیان کرد: در روز سیزده فروردین همچنین به توزیع بیش از پازده هزار کیسه زباله با درج شعارهای زیست محیطی در بین همشهریان، زائران و مسافران نوروزی در مناطق طبیعی، بوستانها و همچنین توزیع بیش از ده هزار بسته آموزشی شامل لوح فشرده طبیعت استان قم، خودکار ، فولدر ، بروشور و انس با طبیعت، کتب زیست محیطی و همچنین پازل در نقاط مختلف استان قم خصوصا پارکها ، بوستانها و مناطق طبیعی استان خواهیم پرداخت.



وی ادامه داد: در روز انس با طبیعت یگانهای کنترل ، نظارت و پایش زیست محیطی در نقاط مختلف استان از جمله پلنگ دره، منطقه کهک، قنوات، راهجرد جعفریه و همچنین در شهر قم در بوستان شهید بنیادی و بوستان علوی تشکیل می شود.



وی اضافه کرد: این یگان ها به منظور جلوگیری از آسیب و صدمه به طبیعت و تخریب آن و همچنین انجام آموزشهای لازم و توزیع بسته های آموزشی و فرهنگی و کیسه های زباله در بین خانواده ها تشکیل می شود.



مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان قم در پایان بیان کرد: همچنین تسهیلات لازم در ارائه خدمات به زائران و مسافران به منظور استفاده از سرویسهای بهداشتی و آب آشامیدنی در اداره کل و موزه تاریخ طبیعی و همچنین پاسگاه سر محیط بانی کهک از دیگر برنامه های سازمان در این روز است.