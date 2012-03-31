اقدام جدید اوباما / تداوم تلاش آمریکا برای افزایش فشار به ایران

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل ازخبرگزاری فرانسه، دولت آمریکا با وجود بی نتیجه بودن تلاشهایش برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران، از تحریمهای جدید علیه این کشور خبر داد.

بر این اساس شب گذشته "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا موافقت خود را با اعمال تحریمهای دیگر در حوزه نفت علیه ایران اعلام کرد که طبق آن بانکها و موسسات مالی از شرکت در معاملات نفتی ایران منع می شوند.

دولت آمریکا قصد دارد با این کار معاملات نفتی ایران با بزرگترین خریدارانش از جمله چین، کره جنوبی، هند، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، یونان و ایتالیا را تحت تاثیر قرار دهد.

تحریمهای جدید آمریکا در حالی از اواخر ماه ژوئن (اوایل تیرماه) به اجرا درمی آید که تا کنون اقدامات مشابه آمریکا و همپیمانان اروپایی اش در منصرف کردن ایران از حق هسته ای اش، بی نتیجه بوده است.

گفتنی است دولتهای هند و روسیه اعلام کرده اند تمایل دارند تا تجارت با ایران را ادامه دهند و این اقدام آنها تلاش های آمریکا را برای واداشتن آنها و دیگر شرکای تجاری ایران برای قطع روابط خود با این کشور خنثی می کند.